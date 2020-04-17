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Freitag, 17.04.2020 - 15:01
3 min

Pharmaunternehmen: Wettlauf im Kampf gegen das Virus

Für manche Branchen bedeutet das Coronavirus neue Chancen: Wie Pharmaunternehmen und Biotechnologiespezialisten gemeinsam nach neuen Impfstoffen und Medikamenten suchen.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Mindestens 77 Projekte laufen nach Beobachtung des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen weltweit, um einen Impfstoff zu finden. Foto: Merck

Mindestens 77 Projekte laufen nach Beobachtung des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen weltweit, um einen Impfstoff zu finden. (Foto: Merck)

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Serie
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der zweiten Folge geht es um Pharmaunternehmen auf der Suche nach einem Impfstoff oder Medikament gegen das Virus.
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