Freitag, 17.04.2020 - 15:01
3 min
Pharmaunternehmen: Wettlauf im Kampf gegen das Virus
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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Serie
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der zweiten Folge geht es um Pharmaunternehmen auf der Suche nach einem Impfstoff oder Medikament gegen das Virus.
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