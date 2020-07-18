Pleiten über Pleiten erwartet

Samstag, 18.07.2020 - 00:00
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ZUR PERSON
Volker Ulbricht (64) ist Wirtschaftsjurist. Seit September 2008 ist er Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Vereine Creditreform e.V (Neuss), Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister. Creditreform wurde am 9. März 1879 in Mainz von 25 kleinen Gewerbetreibenden und Händlern gegründet.
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Kommentare
Achim Preu Kommentar zum Pleiten-Szenario: Zuversicht hilft
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