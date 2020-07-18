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Samstag, 18.07.2020 - 00:00
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Pleiten über Pleiten erwartet

Noch geht es ruhig zu bei den Amtsgerichten. Doch im nächsten halben Jahr erwarten Experten eine Flut von Insolvenzen. Viele Firmen stehen am Abgrund.

Solche Schaufenster werden keine Einzelfälle bleiben, sagt Creditreform-Chef Volker Ulbricht. Fotos: dpa

Solche Schaufenster werden keine Einzelfälle bleiben, sagt Creditreform-Chef Volker Ulbricht. (Fotos: dpa)

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ZUR PERSON
Volker Ulbricht (64) ist Wirtschaftsjurist. Seit September 2008 ist er Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Vereine Creditreform e.V (Neuss), Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister. Creditreform wurde am 9. März 1879 in Mainz von 25 kleinen Gewerbetreibenden und Händlern gegründet.
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Achim Preu Kommentar zum Pleiten-Szenario: Zuversicht hilft
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