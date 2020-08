Positiver Nachrichtenmix schiebt den Dax an

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag zu alter Stärke zurückgefunden. Am frühen Nachmittag schaffte er es aber nicht mehr über die runde Marke von 13.000 Punkten, die er zuvor erstmals seit fast drei Wochen wieder übersprungen hatte. Er verbuchte zuletzt ein Plus von 2,29 Prozent auf 12.978,60 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 1,69 Prozent auf 27.634,11 Punkte zu. Auch europaweit war das Börsenumfeld geprägt vom Optimismus der Anleger: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 2,45 Prozent auf 3339,69 Punkte.

Am Dienstag halfen dem Dax gleich mehrere positive Faktoren auf die Sprünge: Ein deutlich besser als von Analysten erwartet ausgefallener ZEW-Konjunkturindex und Rückenwind vom chinesischen Automarkt. Auch die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket lebt weiter. Dass US-Präsident Donald Trump geringere Steuern auf Kapitalgewinne erwägt, wirkte ebenso positiv wie die Nachricht über einen angeblichen russischen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Der Automarkt in China erholt sich weiter. Davon profitierten die Aktien aus dem deutschen Automobilsektor. BMW, Continental und Volkswagen waren die Favoriten mit Kursgewinnen von teils fast sechs Prozent.

Fraport gewannen an der MDax-Spitze sechs Prozent nach Verkehrszahlen. Zalando verteuerten sich um 2,7 Prozent. Zuvor hatten sie erstmals die Marke von 69 Euro geknackt.

Im SDax waren Deutz nach Quartalszahlen indes sehr schwach mit einem Minus von 5,7 Prozent. Der Motorenhersteller machte noch mehr Verlust und kann weiter keine Prognose geben. Den Papieren von 1&1 Drillisch kamen dagegen bei einem Plus von 2,6 Prozent konkretisierte Prognosen zugute. Der Mobilfunkanbieter rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit mehr Umsatz.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 145,71 Punkte. Der Bund Future sank um 0,34 Prozent auf 176,80 Punkte. Der Euro legte zu und kostete im Nachmittagsgeschäft 1,1795 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1763 Dollar festgesetzt.

