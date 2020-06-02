Dienstag,
02.06.2020 - 16:12
2 min
PSA-Premiummarke DS: Die „Göttin” dient als Vorbild
Mit der Nobelmarke DS hat die Opel-Mutter PSA hierzulande 2019 keine 3000 Einheiten verkauft. Volumen kann sich das Stammwerk Rüsselsheim mit einem DS-Modell also abschminken.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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