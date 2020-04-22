Mittwoch,
22.04.2020 - 00:00
2 min
PSA stemmt sich gegen die Krise
PSA geht es wie derzeit allen Autokonzernen: Der Daumen zeigt nach unten. Aber wie man sich gesund spart, das haben die Franzosen oft genug gezeigt.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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