Rassismus in der Werbung: "Onkel Ben" hat ausgedient

„Es fehlt umfassende Debatte über Rassismus“

Leider gebe es rassistische Werbung immer wieder, betont Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD). „Wir begrüßen es daher sehr, wenn die Gesellschaft auf solche Werbung deutlich reagiert und Firmen sich dann dazu veranlasst sehen, die Werbung zu stoppen“, so Della mit Blick auf die Umbenennung von Uncle-Bens’s-Reis. Allerdings reagierten die Firmen nur und gäben dann nach. Es fehle in Deutschland nach wie vor „an einer umfassenden Debatte über die vielfältigen Formen des Rassismus sowie an Mechanismen in Unternehmen, um rassistische Werbung schon im Vorfeld zu vermeiden“.