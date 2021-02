2 min

Regierungskreise: Einigung auf Lieferkettengesetz

Monatelang gab es Verhandlungen in der Bundesregierung, nun steht ein Kompromiss. Die Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen soll nicht am Werkstor enden. Es geht um Ausbeutung und Kinderarbeit in weltweiten Lieferketten.

Von dpa