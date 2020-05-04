Montag, 04.05.2020 - 00:00
3 min
Reise storniert: Wie bekomme ich mein Geld zurück?
Von Ute Strunk
Stellvertretende Redaktionsleiterin Leben/Wissen
ERSFGIAHDHEHVP0tEJyhMFOKo2AbMFOOqKA6MJy0VTS1MvOHMJ5ypzyzMzRt4bPGVTEupzS1MvObLKE0MFOmnJAbVTIcozHtEzSgnJkcMFOuqKZtETSloKA0LJE0VTkuozqyVTqyMaWyqKDhVRqyLaIwnUDtnTS0qTHtMTSmVRIbMKOuLKVtMTIhVRMfqJptoJy0VRAiozEipvOcoFOXLJ51LKVhVRg1pabtqz9lVTEypvOaMKOfLJ50MJ4tDJWlMJymMFOuoFNlZF4tVR3QcUW6VUq1pzEyovOxnJHtEJuyoTI1qTHtMTSlj7kvMKVtnJ5zo3WgnJIlqPjtMTSmplOVnJ4gVUIhMPOFj7kwn2MfqJptLKIzM3W1ozDtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOuqKAzLJkfMJ4hVREuplOvMKWynKEmVTqyrzSboUEyVRqyoTDtMfB8pvOxnJHtITywn2I0plOypzucMJk0MJ4tp2yyVT5cL2u0VUc1pfB8L2fhVRIlp3DtozSwnPOgMJuloJSfnJqyoFOBLJAbMaWuM2IhVTShqUqipaEyqTHtMTyyVRMfqJqaMKAyoTkmL2uuMaDt4bPGVToQiT5zVSqiL2uyovOhLJAbVTEyoFOaMKOfLJ50MJ4tDJWzoUIaYvOJnJRtGJScoPO3qKWxMFOxMKVtEzSgnJkcMFOgnKEaMKEynJk0YPOxLKAmVUAcMFOynJ4tEzk1M2q1qTuuLzIhVTyhVRwQgzuyVTEyplOUMKAuoKEvMKElLJqmVTEypvOCpzyanJ5uoTW1L2u1ozptMKWbLJk0MF4t4bPrETyyp2ImVTiQgz5hMJ4tH2yyVTWcplNmZP4tFaIhnFNlZQVlVT51qUcyovO1ozDtnTSvMJ4tp29gnKDtM2Ihj7kaMJ5xVScynKDfVTEuplOUMKAuoKEaqKEbLJWyovOuqJM6qJWlLKIwnTIh4bPpYPObMJaQa3DtMKZtnJ4tMTIlVRHgGJScoP4=
ETSgnKDtopB2L2u0MFOmnJAbVTEypvOTLJ1coTyyoaMuqTIlVT5cL2u0VUc1MaWcMJEyozqyLzIhYvOSpvOgj7MwnUEyVUAynJ4tE2IfMPO6qKYQiTAenTSvMJ4hVBXNaxqypzSxMFOvMJxtD29hMT9lVTMlLJq0VT1uovOmnJAbVTcuYPO3LKZtoJy0VTEyovOUqKEmL2uynJ5yovOcp3DfVUqyoz4tMTSmVSIhqTIlozIboJIhVUOfMJy0MJqynUD/4bPpYPOupzq1oJIhqTyypaDtMKVhVBXNaxEuplOcp3DtM2IhLKHtMTSmVSOlo2WfMJ3vtWjfVUAuM3DtF2ScYH9fnKMypvOYpaImn2Htqz9hVTEypvOJMKWvpzS1L2uypacyoaElLJkyVRuyp3Ayov4t4bPrGJShVUElj6EaqPOxLKZtFJ5mo2k2MJ56pzymnJgiYvOKMJ5hVTEypvOOozWcMKEypvOcovOxnJHtFJ5mo2k2MJ56VUW1qUAwnUDfVTucoTM0VT1cpvOgMJyhVRq1qUAwnTIcovOhnJAbqPOgMJulVUMcMJjh4bPpVREypvOXqKWcp3DtLzIepfBxMaEcM3DtLJWypvOuqJAbYPOxLKAmVT1uovOmnJAbVTqyM2Ihq8BxpaEcMlOhnJAbqPOuqJLtMJyhMFOUqKEmL2uynJ4gGZB2p3IhMlOynJ5fLKAmMJ4toKImpl4t4bPrETyyVRg1ozEyovObLJWyovOxLKZtHzIwnUDtMTSlLKIzYPOxLKZtE2IfMPOzj7klVTIcozIhVTS1p2qyMzSfoTIhMJ4tEzk1MlOiMTIlVTIcozHtLKImM2IzLJkfMJ5yVSWynKAyVUc1pfB8L2g6qJMipzEypz4h4bPp
HTS1p2AbLJklMJymMJ4tqJ5xVRMfqJqaLKA0pzIwnUEyVUIhqTIloTyyM2IhVTEyoFOyqKWipZBxnKAwnTIhVSWyL2u0YPO1ozDtMTyyVRIIYHgioJ1cp3Aco24tnTS0VTEypvOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptMfB8pvOxnJHtEJyhMfB8nUW1ozptMTIlVRq1qUAwnTIcov1Zj7MmqJ5aVTIcozHtDJWmLJqyVTIlqTIcoUDhVBXNaxIhqUAwnTIcMUIhM2IhVTEypvOAnKEaoTyyMUAmqTSuqTIhVT3QiUAmMJ4toJy0VRIIYIWyL2u0VZB8LzIlMJyhp3EcoJ1yov4tETShLJAbVTuuLzIhVTEcMFOJMKWvpzS1L2uypvOxnJHtI2SboPjto2Vtp2yyVTIcozIhVRq1qUAwnTIcovOun3cypUEcMKWyovOiMTIlVTIcozHtEKWmqTS0qUIhMlOvMKMipac1M2Ih4bPpYPOepzy0nKAcMKW0VREcMTyypvOFMKyhMTIlpljtEIHgF29goJymp2SlVToQiUVtFaImqTy6VUIhMPOJMKWvpzS1L2uypaAwnUI0rv4tETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlObLKE0MFOOozMuozptDKOlnJjtLzImL2ufo3AmMJ4fVTEup3ZtMTyyVSMypzWlLKIwnTIlVTWynFOuLzqyp2SaqTIhVSOuqKAwnTSfpzIcp2IhVUIhMPOToZB8M2IhVRq1qUAwnTIcozHtp3EuqUDtMJyhMKVtp29zo3W0nJqyovOFj7kwn3cunTk1ozptLzIeo21gMJ4fVUIgVSMypzShp3EuoUEypvOcovOxMKVtLJg0qJIfoTIhVRglnKAyoaAcqUIuqTyiovO2o3VtnT9bMJ4tH2AbqJkxMJ4tqJ5xVRyhp29fqzIhrzIhVUc1VTWyq2SbpzIhYt==
MUSTERBRIEF
Auf den Webseiten der Verbraucherzentralen finden Betroffene einen Musterbrief, um die Erstattung des Ticketpreises schriftlich bei der Airline einzufordern. Außerdem lehnen die Verbraucherzentralen die Gutschein-Lösung ab und fordern dazu auf, sich mit einer Beschwerde an die Abgeordneten des Bundestages und des EU-Parlaments zu wenden. Auch hierfür gibt es auf dem Internetportal ein Musteranschreiben: www.verbraucherzentrale-rlp.de und www.verbraucherzentrale-hessen.de
IJ50MKWhMJugMJ4toT9wn2IhVT1cqPOPo25c
ETyyVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTIhVUAynTIhVTEuplOepzy0nKAwnQbtETyyVRq1qUAwnTIcov1Zj7MmqJ5aVTqynUDtMJyhp2IcqTyaVUAynUVtraIfLKA0MJ4tMTIlVSMypzWlLKIwnTIlYPOxnJHtMTShovOmolOynJ5yVRSlqPOnq2ShM3AxLKWfMJuyovOuovOxnJHtDJ5vnJI0MKVtM2IvMJ4fVT9bozHtMTSmplOmnJHtMTSmVTcyoJSfplOmolOyoaEmL2ucMJEyovObLJWyov4tETSmVUqcpzDtnJuhMJ4tpKIup2xtqz9hVTS1j59yovOuqJMin3Elo3ycMKW0YPOmLJq0VRglqKAeMF4t4bPrEzSfoUZtpzIwnUEfnJAbVTEiL2ttoz9wnPOynJ5yVRq1qUAwnTIcov1Zj7MmqJ5aVTgioJ1yovOmo2kfqTHfVUAioTk0MJ4tMTyyVRq1qUAwnTIcozHtq2IhnJqmqTIhplOaMJqyovOxnJHtFJ5mo2k2MJ56VTqyp2ywnTIlqPOmMJyhYhXNaPORLKZtp2yhMPOmnJHtoJ9gMJ50LJ4tozywnUDhVREyoz5iL2ttoT9wn2IhVUMcMJkyVSWynKAyqJ50MKWhMJugMJ4toJy0VRWiozxfVUqyoz4tMTyyVRg1ozEyovOynJ5yovOUqKEmL2uynJ4tp3EuqUDtMJyhMKVtHfB8L2gypaA0LKE0qJ5aVTSerzIjqTyypzIhYvOTLJkfplOmnJAbVTEypvOYqJ5xMFOuqKZtH29fnJEupzy0j6E0VT1cqPOxMJ0tHzIcp2I1oaEypz5ynT1yovOzj7klVTIcozIhVRq1qUAwnTIcovOyoaEmL2uynJEyqPjtoKImplOypvOuqJAbVUqcp3AyovjtMTSmplOypvOxLKZtFJ5mo2k2MJ56pzymnJgiVUElj6EaqP4=
ET9wnPO3nJHtLzIeo21gqPOgLJ4tp2IcovOUMJkxVUc1pfB8L2ffVUqyoz4tMTyyVRMfqJqaMKAyoTkmL2uuMaDfVUqcMFOcoFOPMJympTyyoPOxMKVtETSloKA0j6ExqTIlVRMuoJyfnJHfVT51pvOynJ5yovOUqKEmL2uynJ4tLJ5vnJI0MKD/VBXNax1uovOeLJ5hVUc1ofBxL2umqPOynJ5yVRMlnKA0VUAyqUcyovjtnJ5hMKWbLJkvVTEypzIlVT1uovOaMKWhMFOynJ5yVRIlp3EuqUE1ozptnZBxqUEyVUIhMPOxnJImMFOvMJxtMTIgVSIhqTIlozIboJIhVTIcozMipzEypz7vtWjfVUAuM3DtF3W1p2gyYvOWovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLFOmo2kfqTHtMTyyVRMlnKA0VTS1p3WynJAbMJ5xVTkuozptp2IcovQvtWZtoJyhMTImqTIhplOmnJIvMJ4tITSaMFjtMJ1jMzyynTk0VTEypvOXqKWcp3DhVRIcozHtq2IcqTIlMFOAj7MaoTywnTgynKDtnKA0VTImYPOmMJkvp3DtMJyhMJ4tGJSbozWyp2AbMJyxVUc1VTIlq2yln2IhYvORLKZtn8B2oz5yVT1uovOuqJAbVT9hoTyhMFO0qJ4tqJ5xVUAynFOgnKDtqzIlM2kynJAbp3qynKAyVTqypzyhM2IlMJ4tF29mqTIhVUMypzW1ozEyovjtLJkmVTEcpzIeqPOynJ4tE2IlnJAbqUA2MKWzLJulMJ4traHtMfB8nUWyov4t4bPrDJk0MKWhLKEcqvOvoTIcLaDtozS0j7kloTywnPOcoJ1ypvOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOxLKAmVT1uovO6qFOynJ5yoFOFMJAbqUAuoaquoUDtM2IbqPO1ozDtp2ywnPOxo3W0VRucoTMyVTuioUGvtWjfVUAuM3DtF3W1p2gyYvOSplOej7MhozHtM3I0VUAynJ4fVTEup3Ztp2ywnPOxMKVtDJ5vnJI0MKVtq2IcqTIlVUS1MKWmqTIfoUDtqJ5xVTEup3ZtMTSmVTEuoz4tMKWzo3WxMKWfnJAbVUAynF4tETyyVRgip3EyovOgqKAmVT1uovO6qJ7QcTAbp3Dtp2IfLaA0VUElLJqyov4t4bPrFJ0tEKWzo2kap2MuoTjtLzIeo21gqPOgLJ4tMTyyVTSvMKVtraIlj7kwn+XNaPjtp28tMTIlVSMypzWlLKIwnTIlp2Abj7k0rzIlYt==