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Samstag, 25.04.2020 - 00:00
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Reisebüros: Viel Arbeit – aber keine Einnahmen

In den Reisebüros sind aufgrund der Corona-Krise bis zu 100 000 Arbeitsplätze in Gefahr. Und es gibt kaum Hoffnung auf schnelle Rückkehr der Kunden.

Von Torben Schröder
Viele Reisebüros stehen vor der Pleite – eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. Foto: dpa

Viele Reisebüros stehen vor der Pleite – eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. (Foto: dpa)

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REISESTOPP VERLÄNGERT
Die Reiseveranstalter TUI, FTI und Alltours verlängert den Stopp aller Reisen bis zum 15. Mai. Das teilten die Unternehmen am Freitag mit. Grund ist die Corona-Pandemie. Bislang hatten TUI und FTI nur Reisen bis zum 3. Mai abgesagt, Alltours bis Ende April. „Gäste, deren Urlaub damit leider nun nicht mehr stattfinden kann, erhalten in den kommenden Tagen schriftlich von uns alle Informationen zur Stornierung“, sagte FTI-Chef Dietmar Gunz. Bei TUI hieß es, man bereite sich auf den Neustart vor. Sobald einzelne Länder grünes Licht gäben, sei TUI in der Lage, Reisen dorthin anzubieten.
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