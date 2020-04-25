Samstag, 25.04.2020 - 00:00
3 min
Reisebüros: Viel Arbeit – aber keine Einnahmen
Von Torben Schröder
I0ySH0WOERIBY01OFH5nVP0tEzSmqPOynJ4tEfB8ozM0MJjtMTImVRcunUWyp3Igp2S0rzImVTymqPO2MKWfo3WyovjtqJ5xVTEcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HtnKA0VTqypzSxMFOmMJAbplOKo2AbMJ4tLJk0YvOBqJ4tnTSvMJ4tp2ywnPOynJ4tEUI0rzIhMPOmqTS0nJ9hj6ElMFOFMJymMKIhqTIlozIboJIhYPOxLKW1oaEypvOOoTk0o3IlpljtDzImqP1FMJymMJ4fVRk1MaEbLJ5mLFOQnKE5VRAyoaEypvO1ozDtISIWVSWynKAyD2IhqTIlYPOgnKDtMJyhMJ0to2MzMJ5yovOPpzyyMvOuovOxnJHtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVTqyq2ShMUDhVBXNawtjVQNjZPOvnKZtZGNjVQNjZPOOpzWynKEmpTmQcUE6MFOmqTIbMJ4tLKIzVTEyoFOGpTyyoBXNaPjtp2SaqPOQo3WhMJkcqKZtGJI5MKVfVSMipaA0LJ5xVTEypvOPMKA0YIWynKAyovOOEljtMTyyVTS1L2ttrzSboUWynJAbMFOFMJymMJYQiUWiplOcovOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtqJ5xVRuyp3AyovOvMKElMJyvqP4tETIlVUAynKDtGJy0qTHtGpBxpabtLKIzoTS1MzIhMTHtIzIloUImqPOxMKVtDaWuozAbMFOvMKElLJqyVTWypzIcqUZtn25upUNtMfB8ozLtGJyfoTyupzEyovOSqKWiYvOOqJLtZwptGJyfoTyupzEyovOSqKWiVUqcpzDtMTIlVRqyp2SgqUIgp2S0rvOxMKVtMTI1qUAwnTIhVSWynKAyqzIlqUWcMJWmp3EyoTkyovOjpz8tFzSbpvO0LKucMKW0Yt==
Ez9hMUZgGJ9xMJkfVUAioTjtMTIlVRWlLJ5wnTHtnTIfMzIh
4bPrETyyVTqyp2SgqTHtDaWuozAbMFOvMJMcozEyqPOmnJAbVTyhVTwQgzAbp3EypvjtMKucp3EyoaccMJkfMKVtGz904bPpYPOvMKEioaDtGJI5MKVfVBXNaaqcpvOupzWynKEyovOmMJy0VSqiL2uyovjto2uhMFOxLKAmVRqyoTDtpzIcozgioJ10YvOGqTS0qTEyp3AyovOzoTyyj590VT5iL2ttLzIlMJy0plO2MKWxnJIhqTImVRqyoTDtLJVh4bPpVREcMFOIoaEypacynJAbozIlVT1unT5yowbt4bPrI2IhovOhnJAbqPOmL2uhMJkfVTqynTShMTIfqPO3nKWxYPOfj6E1MaDtMTyyVTEyqKEmL2uyVRqyp2IfoUAwnTSzqPOUMJMunUVfVTWuoTDtn2IcozHtMJAbqTIhVRShoTS1MaA0MJkfMJ4toJIbpvOzj7klVTybpzHtEaWuM2IhVUW1ozDtqJ0tMTSmVSEbMJ1uVSWynKAyovO6qFOvMKAcqUcyov7vtWjtETyyVSIhqTIlozIboJIhYPOxnJHtraImLJ1gMJ4toJIbpvOuoUZtAGNtHUWirzIhqPOxMKVtp3EuqTyiofBxpzIhVSWynKAyLaWuozAbMFObnJIlraIfLJ5xMFOuLzWcoTEyovjtMz9lMTIlovOynJ4tEz9hMUZgGJ9xMJkfYvORnJHtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVUAioTjtMTIhVSWynKAyLfB8pz9mVTEyoJ5uL2ttE2IfMPOfMJybMJ4fVTEuplOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVRcunUWyovOxqKWwnPOOqJMmL2ufj6EaMFOuqJLtMTyyVSOlMJymMFO3nJIxMKVtraIlj7kwn2qyrzSboUDtq2ylMP4=
4bPrG2uhMFOVnJkzMFOmMJuyVTywnPOmpTI6nJIfoPOzj7klVTEcMFOAnKE0MJkmqZBxozEfMKVtnJ4tMTIlVSWynKAyLaWuozAbMFOmL2u3LKW64bPpYPOmLJq0VRAbpzymqTyuovOCqUEiYPOxMKAmMJ4tHzIcp2Ivj7klolOcoFOlnTIcozuyp3Acp2AbMJ4tI8B2paWmqTSxqPO6qKVtDzImqP1OElO6j6EboUDhVREypvOUpaIhMQbtETIhVSWynKAyLfB8pz9mVTMynTk0VTSeqUIyoTjtozywnUDtoaIlVTMup3DtMTSmVTgioKOfMKE0MFOBMKIaMKAwnZBxMaDhVR1uozqyoUZtF2kupzuynKDfVUquoz4toJShVZB8LzIlnTS1pUDtq2yyMTIlVTyhVUqyoTAbMFOZj6EhMTIlVUWynKAyovOxLKWzVUIhMPOuqJAbVUAcL2uypvOmMJyhVTguoz4fVUIhn29gpTkcrzyypaDtraIlj7kwn3c1n29goJIhYPO3nKWxVTguqJ0toz9wnPOaMJW1L2u0YvOnqJEyoFOmqTIbMJ4tMTyyVSWynKAyqzIlLJ5mqTSfqTIlVTyhVTEypvODMzkcL2u0YPOvMKWynKEmVTqyLaIwnUEyVSWynKAyovO6qFOmqT9lozyypzIhVBXNxlOeo3A0MJ5fo3ZhVBXNaxEuoJy0VTIhqTMuoTkyovOxnJHtHUWiqzymnJ9hMJ4fVTEcMFOxnJHtHzIcp2Ivj7klo3ZtMfB8pvOxnJHtMKWzo2kapzIcL2ttqzIloJy0qTIfqTIhVSWynKAyovOypzuuoUEyovObj6E0qTIh4bPpYPObMJaQa3DtMKZtnJ4tMTIgVSAwnUWynJWyovOuovOxnJHtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aYvORLKZtDKImq8BxpaEcM2HtDJ10VTuuqPOynJ5yVUqyoUE3MJy0MFOFMJymMKqupz51ozptLKImM2ImpUWiL2uyovjtMTSmVRW1ozEyp2qyp3IhMTuynKEmoJyhnKA0MKWcqJ0tpfBxqPOmMJkvp3Dtqz9hVSWynKAyovOcoz5ypzuuoTVtETI1qUAwnTkuozEmVTSvYvORnJHtH3Eipz5cMKW1ozqyovjtDzIlLKE1ozqyovO1ozDtHfB8L2guLaqcL2gfqJ5aMJ4toJSwnTIhVUMcMJjtDKWvMJy0VBXNxlO1ozDtMKZtMzkcMpBsqPOeMJyhMKWfMJxtDzI6LJufqJ5aVTShVTEcMFOIoaEypz5ynT1yov4tETyyVRMioTqyBvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKVfVTEcMFjtp29zMKWhVUAcMFOhnJAbqPOmL2uiovOyoaEfLKAmMJ4tq3IlMTIhYPOapz/Qa3EynJkmVTyhVRg1pacupzWynKDtp2yhMPjtnTSvMJ4tpzIcL2ufnJAbVUc1VUE1ovjto2uhMFOxLKAmVTybpzHtDKWvMJy0VUMypzsQiUEyqPO3nKWxYvQvtW5GqTS0nJ9hj6ElMFOFMJymMJYQiUWiplO3MKWxMJ4tMTIgozSwnPO0pz90rvQvtWZto2EypvOaMKWuMTHtq2IaMJ4tnJulMKZtEJyhp2S0rzImVToQiUVtMTyyVRg1ozEyovOxMKI0oTywnPOaMKAwnUsQcTAbqPOuqKZtMTIlVRAipz9hLKMcpaImYHglnKAyVTuypaMipzqynTIh4bPpYPObLJk0MJ4tMTyyVSIhqTIlrzIcL2uhMKVtMzImqP4=
REISESTOPP VERLÄNGERT
Die Reiseveranstalter TUI, FTI und Alltours verlängert den Stopp aller Reisen bis zum 15. Mai. Das teilten die Unternehmen am Freitag mit. Grund ist die Corona-Pandemie. Bislang hatten TUI und FTI nur Reisen bis zum 3. Mai abgesagt, Alltours bis Ende April. „Gäste, deren Urlaub damit leider nun nicht mehr stattfinden kann, erhalten in den kommenden Tagen schriftlich von uns alle Informationen zur Stornierung“, sagte FTI-Chef Dietmar Gunz. Bei TUI hieß es, man bereite sich auf den Neustart vor. Sobald einzelne Länder grünes Licht gäben, sei TUI in der Lage, Reisen dorthin anzubieten.
ETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlO3LKVtMTIlVRMipzEypaIhMlOxMKZtETI1qUAwnTIhVSWynKAyqzIlLzShMTImVPuRHyLcYPOgnKDtMJyhMJ0tE3I0p2AbMJyhoJ9xMJkfVToQiUVtGTyhMTIlqJ5aVUc1VUAipzqyovjtM2Izo2kaqP4tETIgozSwnPObj6E0qTIhVTEcMFOmqT9lozyypaEyovOFMJymMJ4tMUIlL2ttHzIcp2IaqKEmL2uynJ5yVTIlp3EuqUEyqPO3MKWxMJ4tp29foTIhYvOJMKWvpzS1L2uypaAwnZB8qUcypvOmnJ5xVTqyM2IhVTEcMFOFMJqyoUIhMlOGqUIloFOaMJkuqJMyovjtqJ5xVTS1L2ttLzIcVTEyovOFMJymMJYQiUWiplOmLJttoJShVTyhVTEyoFOZj7MmqJ5ap3MipaAwnTkuMlOxMKVtIT91pzymoKImq2ylqUAwnTSzqPOuoTkyozMuoTkmVTIcozHtj5kvMKWaLJ5ap2mQgaA1ozphVBXNayc1oJyhMTImqPO3j6ElMFOyplOynJ5yVTg1paczpzymqTyaMFOZnKS1nJEcqZBxqUAbnJkzMFOaMKqyp2Ih4bPpYPOmLJq0VR1yrJIlYt==
ET9wnPOSIF1XqKA0nKceo21gnKAmLKVtETyxnJIlVSWyrJ5xMKWmVTuuqPOxMKVtHzIaMJk1ozptMJyhMFOOLaAuM2HtMKW0MJyfqP4t4bPrETyyVR1cqTqfnJIxp3EuLKEyovOgj7kmp2IhVUAcL2uypaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtozS0nJ9hLJkyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVTygVRIcozgfLJ5aVT1cqPOxMJ0tEIHgHzIwnUDtp3EynTIhVBXNxlO1ozDtMTSmVTmQcUAmqPOxMJ0tIzIlLaWuqJAbMKVtMTyyVSqunTjtraqcp2AbMJ4tE3I0p2AbMJyhMJ4tqJ5xVTEypvOFj7kwn2Ilp3EuqUE1ozptMTIlVRgip3EyohXNaPjtp2SaqTHtMTIlVRWyoTqcMKVhVRq1qUAwnTIcozHtp2IcMJ4toaIlVTS1MvOzpzIcq2yfoTyaMKVtDzSmnKZtLJg6MKO0LJWyoP4t4bPrEfB8pvO1oaAypzHtDaWuozAbMFOcp3DtMTyyVRSvp2SaMFOynJ4tH2AboTSa4bPpYPOypzgfj6ElqPOAMKyypv4=
F2IcovOzoZBxL2uyozEyL2gyozEypvOPpzShL2uyoaMypzWuozD=
ETyyVSWynKAyLfB8pz9mYPOxnJHtj7kvMKVtn2IcozIhVTIcM2IhMJ4fVTMfj6EwnTIhMTIwn2IhMTIhVRWlLJ5wnTIhqzIlLzShMPO2MKWzj7kaMJ4fVTuuLzIhVTShMTIlMFOJo3WmqTIfoUIhM2IhVBXNxlO6qJ1uoPOeLKIgVUc1VTIlq2SlqTIhVUAynFjtMTSmplOcovOnMJy0MJ4tMJyhMKVtopB2M2kcL2uyovOKnKW0p2AbLJM0p2glnKAyVTEcMFOapz/Qa2HtHzIcp2IfqKA0VUAwnTkuM2SlqTyaVUc1pfB8L2geMJulqP4tGzIvMJ4tMJyhMKVtp3EuLKEfnJAbMJ4tDJWmnJAbMKW1ozptMTIlVRq1qUAwnTIcozHtLaWuqJAbMFOyplOynJ5yovOVnJkzp2MiozEmYvQvtW5KnKVtp3EynTIhVT51ovOcovOynJ5yoFOeo21joTI0qPOfqJM0oTIypzIhVSWuqJ3vtWjfVUAuM3DtG3E0oljt4bPrMKZtM2yvqPOmMJy0MJ5mVTEypvOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptn2IcozHtozIhozIhp3qypaEyovOALpBsozSboJIhVToQiUVtqJ5mMKWyVRWlLJ5wnTHh4bPpVRIcovODpz9voTIgVTiQgz5hMFOxLKWcovOvMKA0MJuyovjtMTSmplOxnJHtHzIcp2I2MKW0pzyyLaAmqTIfoTIhVUAcL2ttozSwnPOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVTEyplOFMJymMKIhqTIlozIboJIlplOmL2u3MKVtqUIhYPOSnJ5cM2gynKDtraHtMTIgo25mqUWcMKWyov4tETIlVTqyoJIcoaAuoJHto2MzMJ5yVRWlnJIzVTymqPOcovOxnJImMKVtFTyhp2ywnUDtp2Abo24tMJyhMFOPMKAiozEypzuynKDh
GJShVUqcoTjfVTWyqT9hqPOAMKyypvjtnzRtn2IcovOUMJkxM2ImL2uyozftLKIzVREuqJIlVUMioFOGqTSuqP4tETyyVSYQiTAerzSboUIhMlOej7MhozHtj7kvMKVtMJyhMJ4tDKIzp2AboTSaVUMiovO2nJIfoTIcL2u0VToQiT5zVT9xMKVtrzIbovOSqKWiVUOlolOFMJymMFOypzMioTqyovO1ozDtp28tH2Abpzy0qPOzj7klVSAwnUWcqUDtLJWaMKA0o3E0MKW0VUqypzEyovjtpTSlLJkfMJjtraIlVRIlnT9fqJ5aVTEypvOPpzShL2uyYvOHMKIlMKVtq2IlMTHtMTSmVSWynKAyovOypaA0VUWyL2u0YPO3MJ5hVTEcMFOPj7klo3ZtnJ5mVSAwnTkcozqypz4tM2IlLKEyovO1ozDtqTyyMaWiqTHtJzSboTIhVTgipaWcM2yypzIhVT3QiUAmMJ4h