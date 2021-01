Risikomanagement-Experte: Corona-Lockdown muss enden

Creditreform: Zahlen und Fakten

1879 schlossen sich 25 Mainzer Kaufleute „zum Schutze gegen schädliches Kreditgeben“ zusammen. Die Creditreform Mainz fungierte als Keimzelle für insgesamt 128 Creditreform-Vereine. Deren Geschäft – Risiko- und Forderungsmanagement sowie Inkassoverfahren – wird vor Ort jeweils durch eine KG erledigt. Die Creditreform-Gruppe ist mit derzeit rund 130.000 Kunden die größte Wirtschaftsauskunftei in Deutschland.



Stefan Langenfeld (58) übernahm von seinem Vater 1990 die Creditreform in Bad Kreuznach. Es folgten Geschäftsstellen in Kaiserslautern (1993), Worms und Neustadt an der Weinstraße (2020). Zum 1.1.2021 kaufte Langenfeld die Creditreform Mainz von seinen Vorgängern Eugen Albert (86) und Bernd Naujoks (60).