Mittwoch,
01.04.2020 - 00:00
2 min
Rotkäppchen-Mumm spürt Coronakrise
Deutschlands größte Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm erwartet in der Coronakrise Absatzeinbußen. Wie die Produktion gesichert wird, erläutert die Geschäftsführung.
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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