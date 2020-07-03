Freitag, 03.07.2020 - 00:00
3 min
Schaffe, schaffe, Häusle baue ... : Immobilien verteidigen ihre Position
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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NEUE LANDLUST?
Auch nach Ende der Corona-Krise dürften viele Berufstätige verstärkt zu Hause arbeiten. Das geht auch auf dem Land, wo die Immobilienpreise um ein Vielfaches niedriger sind als in der Großstadt. Steigende Homeoffice-Quoten könnten nach dem Boom der Städte bei Immobilienkäufern die Lust aufs Land auslösen, mutmaßt das Online-Portal Immowelt. Eine Untersuchung zeigt, wo es auf dem Land preiswerte Eigenheime mit zukunftsfähiger Glasfaserversorgung gibt – und wie viel Hauskäufer im Vergleich zur Metropole sparen können. Konkrete Beispiele aus der Region gibt es dort freilich nicht.
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