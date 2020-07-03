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Freitag, 03.07.2020 - 00:00
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Schaffe, schaffe, Häusle baue ... : Immobilien verteidigen ihre Position

Nach dem Lockdown gab es eine Schockstarre. Doch nun ist das Eigenheim für viele wieder ein Thema, weil Sachwerte die überzeugendste Antwort auf Krisen sind.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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NEUE LANDLUST?
Auch nach Ende der Corona-Krise dürften viele Berufstätige verstärkt zu Hause arbeiten. Das geht auch auf dem Land, wo die Immobilienpreise um ein Vielfaches niedriger sind als in der Großstadt. Steigende Homeoffice-Quoten könnten nach dem Boom der Städte bei Immobilienkäufern die Lust aufs Land auslösen, mutmaßt das Online-Portal Immowelt. Eine Untersuchung zeigt, wo es auf dem Land preiswerte Eigenheime mit zukunftsfähiger Glasfaserversorgung gibt – und wie viel Hauskäufer im Vergleich zur Metropole sparen können. Konkrete Beispiele aus der Region gibt es dort freilich nicht.
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