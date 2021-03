ABBOTT

Die 109 000 Mitarbeiter des US-Diagnostikkonzerns Abbott arbeiten in den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Generika. In Deutschland werden 3500 Mitarbeiter an neun Standorten beschäftigt. Die Deutschlandzentrale und das europäische Vertriebszentrum sind in Wiesbaden.