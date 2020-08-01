Samstag,
01.08.2020 - 00:00
2 min
Schwälbchen-Frischdienst eiskalt erwischt
Die Corona-Krise hat bei der mittelständischen Molkerei das Großkunden-Geschäft zeitweise zum Erliegen gebracht. Trotz Pandemie hat Schwälbchen zum realen Aktionärstreffen geladen.
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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