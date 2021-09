Seat-Geschäft steht unter Strom

BERNHARD BAUER

Bernhard Bauer (56) ist seit Oktober 2014 Geschäftsführer der Seat Deutschland GmbH in Weiterstadt. So lange wie keiner vor ihm. Davor managte er das Geschäft bei Volvo Car Germany in Köln, wo die Familie lebt. Erfahrungen sammelte der Familienvater bei BMW, Rover und Saab. Seit über 30 Jahren ist er in der Branche unterwegs.