Second Life für Konsumtempel

SCHLÜSSELIMMOBILIEN AN DIE STADT?

„Die Städte brauchen die Möglichkeit, Schlüsselimmobilien selbst zu erwerben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy. Als Eigentümer auf Zeit gäbe es dann viel mehr Möglichkeiten, die Nachnutzung zu gestalten und Fehlentwicklungen zu verhindern. Dafür sei die Hilfe von Bund und Ländern notwendig etwa über die Schaffung eines Bodenfonds oder eine erweiterte Städtebauförderung. Das sehen auch die hessischen IHKs so. „Sollten privatwirtschaftliche Lösungen nicht möglich sein, könnten einzelne Schlüsselimmobilien in zentralen Innenstadtlagen durch Kommunen erworben und betrieben werden“, hieß es am Freitag.