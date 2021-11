Skepsis bei Digitalisierungsstrategie der Ampelkoalitionäre

Netzwerkkabel in einem Höchstleistungsrechenzentrum. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland erwartet von einer künftigen Ampelkoalition keine wirksamen Fortschritte bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Foto: Marijan Murat/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marijan Murat/dpa)