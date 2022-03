So haben Aldi, Rewe, Lidl & Co zur Maskenpflicht entschieden

HESSEN UND RHEINLAND-PFALZ

Hessen und Rheinland-Pfalz verfahren beim Ende der Maskenpflicht unterschiedlich: In Hessen gelten die neuen Regeln schon ab diesem Samstag, und damit auch schon gleich am Haupteinkaufstag der Woche. In Rheinland-Pfalz hingegen fallen die Maskenpflicht und andere Beschränkungen erst ab Sonntag. Abgesehen vom Brötchenkauf am Sonntag wird das also voraussichtlich erstmals am Montag größere Auswirkungen haben.