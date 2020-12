Spenden, aber richtig

SPENDENTIPPS VON FINANZTEST

Wer eine Hilfsorganisation bereits kennt und ihr vertraut, sollte dorthin spenden. Ansonsten ist es wichtig, die Organisation sorgfältig zu prüfen. Auskünfte erteilt zum Beispiel die Stiftung DZI (Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen), die auch per Mail erreichbar ist: sozialinfo@dzi.de



Spenden nicht an ein konkretes Projekt binden – dann kann überschüssiges Geld auch für weniger populäre Projekte eingesetzt werden.



Spenden bis 150 Euro nicht splitten, weil sonst mehrere Organisationen Verwaltungsaufwand betreiben müssen.



Wer dauerhaft spenden will und regelmäßig einen bestimmten Betrag überweist, hilft Organisationen, Hilfen langfristig zu planen.



Spenden an gemeinnützige Organisationen können von der Steuer abgesetzt werden. Bis zu Beträgen von 200 Euro reicht als Nachweis der Buchungsbeleg.



Weitere Informationen in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und online unter www.test.de/spenden.