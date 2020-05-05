Dienstag,
05.05.2020 - 00:00
2 min
Staatliche Kaufprämie nur für Autos?
Die Bundesregierung muss viele Branchen stützen – nicht nur die Autobauer. Deshalb werden von dieser vor allem massive Rabattaktionen erwartet.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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