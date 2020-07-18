Samstag, 18.07.2020 - 00:00
3 min
Stellantis: Bade- oder Freizeitpark?
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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ARCANDOR – EINE ILLUSION
Wer heute ein Unternehmen benennt oder umbenennt, dem geht es darum, welches Bild ein bestimmter Name auslöst. Die meisten Kunden wollen modern wirken, aber seriös. Traditionell, aber nicht altbacken. Als einst Thomas Middelhoff Karstadt übernahm, hieß der Konzern Karstadt-Quelle. Die Nomen GmbH schuf Arcandor. Das sollte für Verlässlichkeit, Treue und Mut stehen – eine Illusion. Auch der einstige Sunnyboy der deutschen Wirtschaft ist nämlich persönlich ganz tief gefallen.
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