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Samstag, 18.07.2020 - 00:00
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Stellantis: Bade- oder Freizeitpark?

Hohn und Spott ernten die Fusionspartner Peugeot und Fiat für den neuen Holdingnamen. Wie konnte es nur dazu kommen?

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Bei der Wahl eines Namens die richtige Ausfahrt zu finden ist nicht immer einfach. PSA und FCA bekommen das zu spüren. Foto: dpa

Bei der Wahl eines Namens die richtige Ausfahrt zu finden ist nicht immer einfach. PSA und FCA bekommen das zu spüren. (Foto: dpa)

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ARCANDOR – EINE ILLUSION
Wer heute ein Unternehmen benennt oder umbenennt, dem geht es darum, welches Bild ein bestimmter Name auslöst. Die meisten Kunden wollen modern wirken, aber seriös. Traditionell, aber nicht altbacken. Als einst Thomas Middelhoff Karstadt übernahm, hieß der Konzern Karstadt-Quelle. Die Nomen GmbH schuf Arcandor. Das sollte für Verlässlichkeit, Treue und Mut stehen – eine Illusion. Auch der einstige Sunnyboy der deutschen Wirtschaft ist nämlich persönlich ganz tief gefallen.
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