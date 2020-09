Stellenabbau im Akkord

ZUR PERSON

Jörg Köhlinger, 1963 in Wetzlar geboren, ist Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte und zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen. Er lebt in Frankfurt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur arbeitete der Industriekaufmann bei Buderus und studierte an der Akademie der Arbeit in der Uni Frankfurt.