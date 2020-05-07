Donnerstag, 07.05.2020 - 00:00
3 min
Steuergeld für Dividenden?
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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Die Bundesregierung hat aufgrund der Coronakrise ein Gesetz verabschiedet, das den Weg für reine Online-Hauptversammlungen freimacht. Zudem ist die Frist verlängert worden. Unternehmen müssen ihre HV nicht zwingend bis August durchführen, sondern haben bis mindestens Ende Dezember Zeit dafür.
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