Dienstag, 07.04.2020 - 00:00
3 min
Streit um Gutscheine
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
I0ySH0WOERIBVP0tETIlVUEyqKWyVSOuqKAwnTSfqKWfLKIvVTSvM2ImLJq0YPOxMKVtM2IvqJAbqTHtEzk1MlObMJW0VT5cL2u0VTSvYPOxLKZtF29hrzIlqPOuqJLtqJ5vMKA0nJ1gqTHtJzIcqPO2MKWmL2uiLzIhYPOeMJyhVRShp3Eij58tnJ4tMTIlVRM1j59vLJkfYHW1ozEyp2kcM2Rt4bPGVTEuplOQo3WiozS2nKW1plObLKDtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTcyMTIlVRSlqPOaMKElo2MzMJ4hVR5uL2ttMTIgVSqcoTkyovOxMKVtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVT3QiUAmMJ4tMTyyVRgip3EyovOhqJ4traIhj6EwnUA0VT5cL2u0VTShVSMypzWlLKIwnTIlVUc1pfB8L2gaMKcunTk0YPOmo25xMKWhVTiQgz5hMJ4tnJ4tE3I0p2AbMJyhMFO1oJqyq2ShMTIfqPO3MKWxMJ4hVRS1MvOxnJImMJ0tI2IaVUAioTjtMTyyVT9bozIbnJ4tp3ElLKOurzyypaEyVScunTk1ozqmMfBxnTyan2IcqPOxMKVtIzIlLJ5mqTSfqTIlVT5cL2u0VUc1p8BxqUcfnJAbVTqyMfBxnUWxMKDtq2IlMTIhYvOJMKWvpzS1L2uypaAwnZB8qUcypvOepzy0nKAcMKWyovOxLKZtIz9lM2IbMJ4tLJkmVUIhMzScpv4=
ETyyVTWcp2uypvOaMJk0MJ5xMFOFMJAbqUAfLJqyVTymqPOynJ5xMKI0nJphVRWynFOuLzqyp2SaqTIhVSOuqKAwnTSfpzIcp2IhVT11p3ZtMTSmVRqyoTDtp3QQcUEyp3EyoaZtozSwnPNkAPOHLJqyovO6qKYQiTAeM2I6LJufqPO3MKWxMJ4hVRWynFOaMJAuozAyoUEyovOToZB8M2IhVUAcozDtMKZtp29aLKVtoaIlVUAcMJWyovOHLJqyYvOSnJ5yVZBRozEypaIhMlOgj7kmp3EyVUMiovOxMKVtEIHtLJWaMKAyM25yqPO3MKWxMJ4hVRS1L2ttLzIcVRW1ozEyp2kcM2RgH3OcMJkyovOiMTIlVRgioacypaEyovOanJW0VTImVTgynJ5yVSc3MJyzMJjhVR5uL2ttMTIgVRYQiUWaMKWfnJAbMJ4tE2ImMKE6LaIwnPOanJk0VTEypvOUpaIhMUAuqUbfVTEup3ZtLzIcVTSvM2ImLJq0MJ4tIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTEypvOSnJ50pzy0qUAjpzIcplO6qKYQiTAeMKWmqTS0qTI0VUqypzEyovOgqKAmYPO1ozDtraqupvO1ozSvnZBxozqcMlO2o20tE3W1ozDtMTIlVRSvp2SaMF4tDKIwnPOxMKVtIzIlq2IcplOuqJLtnZB2nTIlMFOUMKquoUDtrfBxnTk0VT5cL2u0Yt==
ETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlOlMJSanJIlqPOuqJLtMTyyVRMipzEypaIhMlOxMKVtHzIcp2IvpzShL2uyYPOxnJHtJzSboUIhM3AjMzkcL2u0VTS1p3c1p2I0rzIhYPOxLFOxnJHtIJ50MKWhMJugMJ4tLJ5mo25mqTIhVUOfMJy0MJqynTIhVUsQiUWxMJ4hVREcMFOUqKEmL2uynJ5yVUAioTkyovOvnKZtEJ5xMFNlZQVkVTWyMaWcp3EyqPOmMJyhVUIhMPOzj7klVTSfoTHtITywn2I0plOaMJk0MJ4fVTEcMFO2o3VtMTIgVQthVR3QcUW6VTqyn2S1MaDtq3IlMTIhYvOVLKDtMTIlVSMypzWlLKIwnTIlVUAynJ4tE3I0p2AbMJyhVTWcplOSozEyVQVjZwRtozywnUDtMJyhM2Ifj7MmqPjtoKImplOcnT0tMTIlVSOlMJymVTIlp3EuqUEyqPO3MKWxMJ4hVREypvOKMKW0VTEypvOUqKEmL2uynJ5yVUAioTjtqz9gVRW1ozDtLJWaMKAcL2uypaDtq2IlMTIhYPOxLJ1cqPOxnJHtIzIlLaWuqJAbMKVtozywnUDtoTIypvOuqKAaMJuyov4t4bPrETSmVTymqPOynJ4tMzScpzIlVRS1p2qfMJywnPO6q2ymL2uyovOxMKVtGz90q2IhMTyan2IcqPjtGTykqJyxnKGQcUDtnJ4tqJ5mMKWyovOIoaEypz5ynT1yovO6qFObLJk0MJ4fVUIhMPOxMJ4tFJ50MKWyp3AyovOxMKVtIzIlLaWuqJAbMKVfVTEcMFOxLJ5hVTybpzHtHzIcp2HtLKIwnPO0LKEmj6EwnTkcL2ttLJ50pzI0MJ4tn8B2oz5yohXNaPjtp2SaqTHtGJS0qTucLKZtqz9hVSWuozEiqlO2o20tIzIlLzShMPOxMKVtGUIzqUMypzgynUWmq2ylqUAwnTSzqP4=
Kommentare
Karl Schlieker Kommentar zu Gutscheinen: Nötigung
4bPrETyyp2Htp29aMJ5uoz50MJ4tE3I0p2AbMJyhMFOmnJ5xVTyhVSqcpzgfnJAbn2IcqPOnq2ShM3AepzIxnKEyVTEypvOJMKWvpzS1L2uypvOuovOxnJHtIJ50MKWhMJugMJ4fVToQiUVtMTyyVUAcMFOhnJAbqPOgLJjtJzyhp2IhVTIlnTSfqTIh4bPpYPOepzy0nKAcMKW0MFOxLJqyM2IhVRgfLKImVR3QiTkfMKVfVSMipaA0LJ5xVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTHtDaIhMTImqzIlLzShMPNbqacvqvxtMTyyVRmQgaA1ozphVRyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2Htp2IcMJ4tIzIlLaWuqJAbMKVtM2IhLKImolOxpzyhM2IhMPOuqJLtE2IfMPOuozqyq2yyp2IhVUqcMFOIoaEypz5ynT1yov4tH2yyVTGQiUWzqTIhVT5cL2u0VTSfplOmL2uhMJkfMFO1ozDtraImj6E0rzkcL2uyVSWyMzyhLJ56nJIlqJ5ap3S1MJkfMFO2o24tIJ50MKWhMJugMJ4toJymp2WlLKIwnUDtq2IlMTIhYvQvtW5RLKZtnKA0VTyhLJg6MKO0LJWyoP7vtWjtEzScpz5yp3ZtqJ5xVSAirzyuoUMypaElj6EaoTywnTgynKDtMZB8pzM0MJ4tLKIwnPOcovOYpzymMJ56MJy0MJ4tozywnUDtqzIloT9lMJ4tM2IbMJ4hVRqypzSxMFOvMJxtHTS1p2AbLJklMJymMJ4tM2IbMFOyplOiMaDtqJ0tnT9bMFOPMKElj6EaMFjtLKIzVTEcMFOxnJHtGJIhp2AbMJ4toTShM2HtM2ImpTSlqPObLJWyov4t4bPrETRtnKA0VTEypvOTpaImqPOapz/Qal4tF29goJIhVTEuoz4toz9wnPOepzymMJ5vMJEcozq0MFOGo3WaMJ4tqJ0tMTIhVRSlLzIcqUAjoTS0rvObnJ56qFjtq2ylMPOxLKWuqKZtp2AbozIfoPOJMKW6q2IcMzk1ozph4bPpVREuplOOqJM3MJywnTIhVTEypvOyqKWipZBxnKAwnTIhVSMypzWlLKIwnTIlpzIwnUEyVUAynFOxMKVtMzSfp2AbMFOKMJphVBXNaxEcMFOZnKS1nJEcqZBxqPOxMKVtHzIcp2IvpzShL2uyVT11p3ZtMUIlL2ttMJyhMJ4tEz9hMUZtMKWgj7MaoTywnUDtq2IlMTIhYPOhnJAbqPOxqKWwnPOYqJ5xMJ5aMJkxMKYvtWjfVTWyqT9hqTHtGpB8oTkypv4=
DKIwnPOvMJxtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTSerzIjqTyypzIhVTEcMFOJMKWvpzS1L2uypaAwnZB8qUcypvOhnJAbqPOxnJHtI2IcM2IlqJ5aYPOUMJkxVUc1pfB8L2g6qKcunTkyov4tETyyVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTHtGyWKVTuuqPOxMKAbLJkvVTEcMFOvj7Mlp2Ihoz90nJIlqTHtFJ50MKWhMKDgITywn2I0pTkuqUEzo3WgVRI2MJ50nJ0tpTIlVRSvoJSboaIhMlOuqJMaMJMipzEypaDfVSEcL2gyqUOlMJymMFOuqJAbVTWynFO2MKWmL2uiLzIhMJ4tF29hrzIlqTIhVUc1pfB8L2g6qJIlp3EuqUEyov4tJaI2o3VtnTS0qTHtEKMyoaEcoFOgnKDtFTyhq2IcplOuqJLtMJyhMJ4tozI1MJ4tITIloJyhVTIcozHtEKWmqTS0qUIhMlO6qJ7QcTAbp3DtM2IhMKWyoTjtqzIlq2IcM2IlqP4tETIlVRW1ozEyp3MypzWuozDtMTIlVRgioacypaDgVUIhMPOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap3qcpaEmL2uuMaDtnTS0qTHtqKWmpUYQiT5aoTywnPOmo2qupvOaMJMipzEypaDfVTEup3ZtEzShplOypaA0VTEuoz4tMJyhMJ4tDJ5mpUW1L2ttLKIzVSYQiTAeMKWmqTS0qUIhMlOjMKVtE3I0p2AbMJyhVTuuLzIhVUAioTk0MJ4fVUqyoz4tMTIlVSMypzShp3EuoUEypvOxMJ4tITIloJyhVT5cL2u0VTyhozIlnTSfLvOynJ5yplOXLJulMKZtozSwnTuioTIhVTguoz4hVRWynFO2MKWmL2uiLzIhMJ4tF29hrzIlqTIhVT3QiUAmqTIhVRMuoaZtMTIhVT5yqJIhVSEypz1covOun3cypUEcMKWyov4tETyyVUMioFOPqJ5xMKAeLJWcozI0qPOdMKE6qPOvMKAwnTkip3AyozHtE3I0p2AbMJyhYHmQgaA1ozptLzIapfB8j590VTEypvOCozkcozHgITywn2I0nZBxozEfMKVtEKMyoaEcoFjtMTRtp2yyVSMypzShp3EuoUEypvO2o3VtMTIlVRyhp29fqzIhrvOvMKqunUW0Yt==