Studentenbuden sind da, Studierende nicht

MIETEN GEBEN KAUM NACH

Weniger Studenten vor Ort, aber nicht oder nicht wesentlich weniger Miete: So sieht die Situation bei Appartements für Studenten im ersten Halbjahr 2020 aus. Nach Angaben des Internetportals Immowelt stiegen die Mieten innerhalb eines Jahres in Mainz um drei Prozent auf 13,60 Euro je Quadratmeter, in Gießen um zwei Prozent auf 11,80 Euro und in Frankfurt um acht Prozent auf 19,60 Euro. Rückgänge gab es in Darmstadt um zwei Prozent auf 14 Euro und in Fulda um sieben Prozent auf 11,70 Euro. München liegt mit einem Quadratmeterpreis von 27,80 Euro (plus 13 Prozent) einsam an der Spitze.