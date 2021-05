Studie: Einkommensungleichheit in Corona-Pandemie gesunken

Menschen in nichtselbstständigen Arbeitsverhätnissen sind in der Krise nicht so stark von Einbußen betroffen wie Selbstständige - jedenfalls im Moment. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa)