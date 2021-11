Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin/Potsdam - Der US-Autobauer Tesla verzichtet für die geplante Batteriefertigung in Grünheide bei Berlin auf eine mögliche staatliche Förderung in Milliardenhöhe. Das teilten das Bundeswirtschaftsministerium sowie Tesla am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

© dpa-infocom, dpa:211126-99-151400/1