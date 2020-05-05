Dienstag, 05.05.2020 - 00:00
3 min
Tests können das Coronavirus bremsen
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der zweiten Folge geht es um Medizintechnik-Unternehmen, die Tests entwickelt haben, um das Virus nachzuweisen.
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