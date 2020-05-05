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Dienstag, 05.05.2020 - 00:00
3 min

Tests können das Coronavirus bremsen

Infektionsketten können nur wirksam unterbrochen werden, wenn mehr Menschen auf das Coronavirus getestet werden. Konzerne wie Abbott, Roche und Bosch verfolgen verschiedene Ansätze.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Der Gesundheitskonzern Abbott will bis Ende Mai mehr als zwei Millionen Corona-Tests in Deutschland bereitstellen. Foto: Abbott

Der Gesundheitskonzern Abbott will bis Ende Mai mehr als zwei Millionen Corona-Tests in Deutschland bereitstellen. (Foto: Abbott)

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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der zweiten Folge geht es um Medizintechnik-Unternehmen, die Tests entwickelt haben, um das Virus nachzuweisen.
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