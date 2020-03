Podcasts sind für viele Lebenslagen gut geeignet. Zugfahrten, Hausputz oder zum Einschlafen. Symbolfoto: Adobe.Stock

REGION - Die Server von Disney brummen seit Dienstag auf Hochtouren. Der neue Streamingdienst bietet eine riesige Auswahl. Wer sich nicht entscheiden kann, für den ist die Top 3 zum Angebot von Disney+ ( hier ) vielleicht einen Blick wert. Wer keine Lust auf Filme und Serien hat, der wird vielleicht mit Podcasts etwas finden, mit dem er sich die Zeit vertreiben kann oder zumindest die Hausarbeit erträglicher gestaltet. Hier die Top 3 Podcasts:

1. Zeit Verbrechen: Wer eine Podcast App auf seinem Handy installiert hat, wird vermutlich auch schon mal von Zeit Verbrechen gehört haben. Es ist einer der beliebtesten Deutschen Podcasts und auch einer der spannendsten. Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, und Andreas Sentker, Leiter des Ressorts Wissen bei der Zeit, stellen alle zwei Wochen einen spannenden Kriminalfall vor. Auch wenn es oft kaum zu glauben ist, die Fälle sind echt und haben sich zum Großteil in Deutschland zugetragen. Und das Beste: Wer jetzt erst anfängt, hat 53 Folgen mit jeweils etwa einer Stunde Laufzeit vor sich.

2. Collinas Erben: Fußball findet vorerst nicht statt, doch den Podcast von Klaas Reese und Alex Feuerherdt kann man sich auch ohne aktuelles Geschehen anhören. In Collinas Erben diskutieren die beiden Moderatoren über Schiedsrichterleistungen und ordnen das Geschehen auf den Platz aus Schiedsrichtersicht ein. Vor allem der Input von Schiedsrichterlehrer Alex Feuerherdt lässt die Entscheidungen der Referees auf dem Platz etwas besser verstehen. Eine absolute Empfehlung für alle Fußballfans.

3. Das Podcast Ufo: Wöchentlich erzählen Florentin Will und Stefan Titze lustige Anekdoten. Ob es nun um Bahnfahrten geht oder darum, wie lächerlich denn der T-Rex aussah: Mit gefährlichem - aber lustigem - Halbwissen sorgen die beiden für herzhafte Lacher bei den Zuhörern. Also genau das Richtige, um sich in diesen Zeiten abzulenken. Und wer jetzt einsteigt, hat viel zu hören. 206 zeitlose Folgen gibt es bisher, die zum "Binge-Hearing" einladen.

Die Rangliste ist subjektiv zusammengestellt worden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.