Samstag, 30.05.2020 - 00:00
3 min
Transparenter Hygieneschutz boomt
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der sechsten Folge geht es um Kunststoffproduzenten, die Acryglas für den Hygieneschutz herstellen.
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