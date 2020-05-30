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Samstag, 30.05.2020 - 00:00
3 min

Transparenter Hygieneschutz boomt

Transparente Trennscheiben zum Hygieneschutz bestimmen in der Corona-Krise das öffentliche Bild. Doch können Kunststoffhändler die explosionsartig gestiegene Nachfrage decken?

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Trennscheiben sind aus dem Corona-Alltag nicht mehr wegzudenken. Foto: dpa

Trennscheiben sind aus dem Corona-Alltag nicht mehr wegzudenken. (Foto: dpa)

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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich die Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der sechsten Folge geht es um Kunststoffproduzenten, die Acryglas für den Hygieneschutz herstellen.
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