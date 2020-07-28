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Dienstag, 28.07.2020 - 00:00
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Ugur Sahin – der bescheidene Milliardär

Nach dem Aufstieg von Biontech an der Börse ist das Aktienpaket des Vorstandschefs nun Milliarden Dollar wert. Doch für Ugur Sahin steht weiter die Forschung im Mittelpunkt.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Ugur Sahin wurde von der US-Zeitschrift Forbes jetzt in die Liste der Milliardäre aufgenommen. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Ugur Sahin wurde von der US-Zeitschrift Forbes jetzt in die Liste der Milliardäre aufgenommen. (Foto: hbz/Stefan Sämmer)

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