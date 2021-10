Urlaubsreisen nur noch mit 2G?

WINTERFLUGPLAN

In der Wintersaison vom 31. Oktober bis zum 26. März bieten 83 Fluggesellschaften am Frankfurter Flughafen Passagierflüge zu weltweit 244 Reisezielen in 92 Ländern an.



Mit fortlaufenden Lockerungen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen könnten weitere Ziele und Airlines dazukommen, berichtet Fraport. Die im November wöchentlich geplanten 2970 Abflüge sind noch etwa ein Drittel weniger als im Winterflugplan 2019/2020, der zum Ende bereits von den Reisebeschränkungen der Corona-Krise gekennzeichnet war. Gegenüber der Saison 2020/2021 sind es aber 180 Prozent mehr.



Davon entfallen 620 auf interkontinentale, 1970 auf europäische und 380 Flüge auf innerdeutsche Strecken.