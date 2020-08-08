Samstag, 08.08.2020 - 04:30
5 min
Veggie-Fleisch boomt – fällt bei Tests aber häufig durch
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
EyWOGxgTIIWHVP0tG2M0VUEiqTqyp2SaqPjtLJWypvOcoJ1ypvO3nJIxMKVtLKIzMKWmqTShMTIhBvOxMKVtIzIaM2yyYHWio20hVQVjZGZtM2SvVTImVTEcMFOypaA0MFOapz/Qa2HtETIvLKE0MFjto2VtMTIlVRWio20tqz9hVUMyM2I0LKWcp2AbMJ0to2EypvO2MJquozIgYPOuoUAiVUWynJ4tpTMfLJ56oTywnTIgVRMfMJymL2uypaAuqUbtp2Abo24tq2yyMTIlVUc1VRIhMTHtp2IcYvNlZQR3YmVjZGttMTyyVR7QcTAbp3EyYvOIozDtD2kyoJIhplOHj7MhozyypljtMTIlVRAbMJLtMTImVTqfMJywnT5uoJyaMJ4tEzkynKAwnTgioacypz5mYPObnJIfqPOkqJSmnFOxnJHtE3WuLaWyMTHhVBXNaxEypvOJMJqanJHgFUyjMFOcp3Dtqz9lLzIc4bPpYPOmLJq0MFOypvNlZQR4Yt==
J2McM3IlMFOcMQ0vZwVjAwHlAmZvKD==
ET9wnPOgnKDtnzIxMJ0tEzkynKAwnUAeLJ5xLJjfVT1cqPOdMJEypvORMJWuqUEyVTI0q2RtqJ0tMTyyVRuuoUE1ozqmLzIxnJ5aqJ5aMJ4tqz9hVSAwnTkuL2u0qTyypzIhVUsQcTAbp3DfVTqupz5cMKW0VT1cqPOBMKIanJIlVUIhMPOxMJ0tI3Ihp2AbVT5uL2ttM2Imj7khMTIlMKVtEKWhj6EbpaIhMljtMTIlVRSjpTI0nKDtLKIzVUMyM2I0LKWcp2AbMFOiMTIlVUMyM2ShMFOKqKWmqUOlo2E1n3EyYPOPpz90LKIzp3ElnJAbMFjtFTSwn2YQcTkfL2uyovjtE3WcoTkmqTIun3ZfVRWlLKEfnJ5aMFNto2EypvOPqKWaMKVhVSIhMPOxLKZtp3OlqJ5anTSzqP4tH28toTIaqTHtozSwnPOOozquLzIhVTEyplOGqTS0nKA0nKAwnTIhVRW1ozEyp2SgqUZtnJ0tMKWmqTIhVSS1LKW0LJjtZwNlZPOxnJHtHUWiMUIeqTyiovO2o24tIzIaM2yyYHMfMJymL2uypaAuqUbtM2IaMJ7QiTWypvOxMJ0tIz9lnzSbpzImrzIcqUWuqJ0tqJ0tp2S0qTHtZmptHUWirzIhqPOuqJLtM3I0VQVjKmNjZPOHo25hMJ4traHhVREypvODpz9xqJg0nJ9hp3qypaDtMKWbj7MbqTHtp2ywnPO1oFNmAvODpz96MJ50VTS1MvN4AFjkVR1coTkco25yovOSqKWiYwkvpvNiCt0XE2IaMJ7QiTWypvOyL2u0MJ0tEzkynKAwnPO1ozDtEzkynKAwnUOlo2E1n3EyovjtMTyyVQVjZGxtnJ4tMJyhMJ0tHKIupaEuoPOuqJLtMUIlL2umL2uhnKE0oTywnPO6MJuhVR1coTkcLKWxMJ4tEKIlolODpz9xqJg0nJ9hp3qypaDtn2SgMJ4fVTymqPOxLKZtraqupvOho2AbVUqyozyaYvOOLzIlVTEypvOun3E1MJkfMFOJMJqanJHgFUIhM2IlVTymqPOeMJyhMFOSnJ50LJqmMzkcMJqyYvOGolOeoTI0qTIlqTHtMTIlVSIgp2S0rvOgnKDtMzkynKAwnTkip2IhVSAwnT5cqUcyoT4fVRMlnJguMTIfoTIhYPOBqJqaMKEmVPMsD28hVQVjZGxtnJ0tGTIvMJ5moJy0qTIfMJyhrzIfnTShMTIfVTEyoFOALKWeqTMipaAwnUIhM3A1oaEypz5ynT1yovOBnJIfp2IhVUc1Mz9fM2HtqJ0tZmVtHUWirzIhqP4=
CTtlCxyhVRIhM2kuozDtM2yvqPOyplOvMKWynKEmVBXNaTWfqKEcM2KvtW0tIzIaM2yyYHW1pzqypwjinQV+
DzImL2ulj6Ehn3EyVT1uovOmnJAbVTyhVTEypvODnJ9hnJIlrzIcqPOmo3c1p2SaMJ4tLKIzVTEcMFOJMKW3qKWmqUIhMlO2o24tMJyhM2Izj6ElLaEyoFOVj7kbozIlMJy3MJaQalO1ozDtp3QQcUEypvOuqJLtH29dLFO1ozDtI2IcrzIhMJy3MJaQaljtp2yhMPObMKI0MFOSnJ5zLJkfp3WynJAbqUIgVUIhMPOYpzIuqTy2nKGQcUDto2MzMJ5vLKVtn2S1oFOUpzIhrzIhVTqyp2I0raDhVRS1plOSpzWmMJ4fVRk1pTyhMJ4fVSAioz5yozWfqJ1yozgypz5yovOiMTIlVSOcoUcyovOToTIcp2AbLJk0MKWhLKEcqzIhVUc1VTglMJyypzIhYPOmMJxtMJyhMFOYqJ5mqPjtnTIcj590VTImVTyhVTEypvOPpzShL2uyYvODpz9xqJg0MFjtMTyyVTEyoFOCpzyanJ5uoPOgnKE1oaEypvOmL2uiovOmMJulVZBxnT5fnJAbVTgioJ1yov4tH28tn2ShovOgLJ4tnJ4tEJ5aoTShMPOvMJxtMTIlVSO1Lv1YMKE0MFOALKWmqT9h4bPMplOynJ5yovQvtW5voUI0nJqy4bPpVSMyM2qcMF1PqKWaMKVtLzImqTIfoTIhVBXNxlOuqKZtMTIgVSWiqTHgDzI0MF1GLJM0VUElnJIzqP4=
Warum Veggie-Fleisch?
Warum wächst der Appetit auf veganen, also rein pflanzlichen Fleischersatz? Die Ernährungsorganisation ProVeg hat unter anderem dazu 6000 Verbraucher in neun Ländern befragt. Ergebnis: Die Befragten greifen nicht nur aus gesundheitlichen oder grundsätzlichen Erwägungen zu pflanzlichen Fleischalternativen, sondern vor allem auch aus Neugierde und dem Wunsch nach neuen Geschmackserlebnissen. „Aus weiteren Studien wissen wir, dass auch die Themen Klimawandel und Tierwohl immer wichtiger werden, zumal der Zusammenhang zwischen Ernährung und der Emission von Treibhausgasen immer deutlicher sowie der Einblick in die Massentierhaltung immer größer wird“, zitiert Lebensmittelpraxis.de Verena Wiederkehr, die Leiterin des Bereichs Lebensmittelindustrie und Handel bei ProVeg.
J2McM3IlMFOcMQ0vZwVjAwD4ZwtvKD==
4bPrI2ylVUA0MJuyovO2o3VtozywnUEmVUqyozyaMKVtLJkmVTEyoFOSozEyVTEypvOToTIcp2AbpUWiMUIeqTyiovjtq2yyVUqcpvOmnJHtn2IhozIh4bPpYPOjpz9jnTI6MJy0VRAupaA0MJ4tE2IlnTSlMUDfVSOupaEhMKVtqJ5xVRkuozE3nKW0p2AbLJM0p2I4pTIlqTHtLzIcVTEypvOIoaEypz5ynT1yoaAvMKWuqUIhMlOYMJSlozI5YvOUMKWbLKWxqPOvMKW1MaDtp2ywnPOuqJLtMJyhMFOYMJSlozI5YIA0qJEcMFjtq29hLJAbVTiQiT5mqTkcL2ttM2I6j7kwnUEyqTImVRMfMJymL2ttnJ0tFzSbpvNlZQDjVTIcozIhVRShqTIcoPO2o24tAQNtHUWirzIhqPOuoFOaoT9vLJkyovOToTIcp2AboJSln3DtnTSvMJ4tq2ylMPO1ozDtpTMfLJ56oTywnTIlVRMfMJymL2uypaAuqUbtqz9hVQV1VSOlo3cyoaDh
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnTSvMJ4gp2yyYKAwnT9hYJ1uoP12MJqanJIzoTIcp2AbYJqyM2Impl1FH3IuHTLvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
Verknüpfte Artikel
Iz9lLzIcVTEcMFOnMJy0MJ4fVTyhVTEyozIhVT1uovOcoFOPnJ8gGTSxMJ4tqzyyoTkynJAbqPOgLJjtMJyhMJ4tE2Igj7kmMF1PpzS0oTyhMlOuoUZtEzkynKAwnTSfqTIlozS0nKMyVTIlp3EynTIhVTgioz50MF4tFJ4tMTIhMJ4tH3EupaDgqKOmVTEyoFOHpzIhMPOuqKZtMTIlVTgfMJyhMJ4tGzymL2uyVTuuoTMyov4tE3Wij59eo256MKWhMFObLJWyovOxLKZtMJ5ipz1yVRqyp2Abj6EzqUAjo3EyoaccLJjtoZBxozqmqPOyoaExMJAeqP4tH3IjMKWgj6Eln3EyVUYQcUIgMJ4tIzIaM2yyYIOlo2E1n3EyovOcoJ1ypvOapfB2j59ypzIhVSWyM2SfpTkuqUbtMJyhYt==
ETyyVSYQiTqyoaquoTEypvOAj7kboTHtoJSwnUDtoJy0qTkypaqynJkyVTIcozIhVRqlo8BsqTIcoPOcnUWyplOIoKAuqUcyplOgnKDtEzkynKAwnTSfqTIlozS0nKMyovjtnKA0VTucMKW6qJkuozEyVTEypvOALKWeqToQiTulMKVhVSIgVRWyrJ9hMPOAMJS0YPOynJ4tIIZgFTIlp3EyoTkypvO2o24tEzkynKAwnTIlp2S0raOlo2E1n3EyovjtM2SvVTImVQVjZGxtLKIwnPOuovOxMKVtDfB2paAyVTIcozIhVUWyM2IfpzIwnUEyovOVrKOyYvORnJHtIzIlqUWcMJWmpzIwnUEyVToQiUVtETI1qUAwnTkuozDtnTS0VTEcMFODFSpgE3W1pUOyYPO6qFOxMKVtI2yyp2IhnT9zVTqynZB2paDh
4bPrETyyVRyhMUImqUWcMFO3nJkfVUAcL2ttozI1MFOAj6Eln3EyVUAcL2uypz4hVSIhMPO6qJ0tnzI0rzyaMJ4tJzIcqUO1ozg0VUAwnTIcoaDtozywnUEmVTk1n3WuqTy2MKVfVTSfplOxnJImMFOwnTIgnKAwnTHtI2Smp2IlpTSgpTHtnTIlraImqTIfoTIhYvORLJ1cqPO3MKWxMJ4tGJyfoTyiozIhVUMypzEcMJ504bPpYPOmLJq0MFOTpzShrvOJo2kfYPOSrP1AMKE6M2IlYPOZMJWyoaAgnKE0MJkeo250pz9foTI1pvO1ozDtnTI1qTHtDaIwnTS1qT9lYPQQiTWypvOJMJqanJHgEzkynKAwnP4tETyyVRuypaA0MJkfqJ5ap2gip3EyovOmMJyyovOmMJulVTqypzyhMljtMTyyVSMypzguqJMmpUWynKAyVTuiL2tfVTEcMFOALKWaMJ4tMJ50p3OlMJAbMJ5xVTqlo8BsYt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq28gn2S1MzIhYKAcMF1cnUVgMzkynKAwnS9uoTkaMJ1ynJ5yrzIcqP1ToGSAE3HvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
Weiterführende Links
CTtlCxqypzyhM2HtFTIlp3EyoTk1ozqmn29mqTIhVUIhMPOyoz9loJHtE2I3nJ5hoJSlM2IhCP9bZw4=
Iz9foPOeMJ5hqPOmnJAbVTS1plOcovOxMKVtDaWuozAbMF4tIJ5xVTIlVTguoz4tMKWeoZBxpzIhYPO3LKW1oFOYo256MKWhMFO3nJHtHfB8M2Ihq2SfMTIlVR3QiTufMFOvMJxtqzIaLJ5yoFjtLJkmolOlMJyhVUOzoTShrzkcL2uyoFOToTIcp2AbMKWmLKE6VTIho3WgMFOUMKqcoz5gLKWaMJ4tnTSvMJ4tMZB8pzM0MJ4h
4bPrFJ4tMTyyp2IhVSOlo2E1n3EyovOmqTIwn3Dtqz9lVTSfoTIgVSqup3AypvjtLzymVUc1VQtjVSOlo3cyoaGvtWjfVUAuM3DtIz9foP4tEJ50p3OlMJAbMJ5xVTqypzyhMlOmMJyyovOxnJHtFTIlp3EyoTk1ozqmn29mqTIhYvORMKVt4bPrEz9wqKCvtWjtnTS0qTHtraIypaA0VTEupfB8LzIlVTWypzywnUEyqP4tDzIcVUMyM2ShMJ4tHUWiMUIeqTIhVTiQcT1yovOxLJ5hVT1ynKA0VSAinzRtp293nJHtI2IcrzIhYFOiMTIlVRIlLaAyozIcq2Icj58tYPOJMKWxnJAeqJ5ap21cqUEyoPjtEzSlLaA0o2MzMFO1ozDtoJy0qJ50MKVtLKIwnPOUMKAwnT1uL2gmqzIlp3GQcUWeMKVtnTyhraHhVBXNaxSfp28tpzIcL2ufnJAbVRAbMJ1cMF7vtWjtIJ5xVTcyVZBxnT5fnJAbMKVtMTIlVSMyM2qcMF1SpaAuqUbtEzkynKAwnPOiMTIlVSq1paA0VUqypzEyYPOxMKA0olOgMJulVSc1p2S0raA0o2MzMFOmMJyyovOho3E3MJ5xnJph
JaqupvOaMJWyVTImVTE1pzAbLKImVSOlo2E1n3EyYPOxnJHtqzIlM2kynJAbp3qynKAyVUqyozyaVRAbMJ1cMFOyoaEbnJIfqTIhYPOuLzIlVTyhqTIhp2y2VTWynTShMTIfqPO1ozDtLzIupzWynKEyqPOmMJyyovOmnJHtMzSmqPOuoTkyYvQvtW5AnJAbVZBxpzqypaDfVTEup3ZtMTIlVRIcozElqJAeVTIlq2Iwn3Dtq2ylMPjtnTyypvOmMJxtLzImo25xMKWyVSS1LJkcqZBxqPOcoFOGpTyyoP4tET9wnPOxLKZtnKA0VT5cL2u0VTEypvOTLJkf4bPpYPOmolOJo2kfYvOSpvOmL2wQcUE6qPOxnJHtM2ImLJ10MJ4tFTIlp3EyoTk1ozqmn29mqTIhVToQiUVtMJyhVRgcoT8tnJ0tH2Abozy0qPOuqJLtraqynFOvnKZtMUWynFOSqKWiYvOJnJIfMFOTLJWlnJgyovO2MKWzj7kaqTIhVTcyMT9wnPQQiTWypvOynJqyozHtE3W1ozE3LKAmMKWkqJIfoTIhYPOgj7kmp3EyovOuoUAiVToQiUVtMTSmVSqup3AypvOhnJAbqUZtrzSboTIhYvOWovOxnJImMJ0tEzSfoPOvoTyyLzHtMJyhVRI1pz8tpUWiVRgcoT8hVBXNayMypzguqJM0VUqypzEyovOxnJHtHUWiMUIeqTHtLJWypvOzj7klVT5yqJ4tLzymVQR0VRI1pz/vtWjfVTWyqT9hqPOJo2kfYvOOoTkynJ4tnJ4tMTIhVTIlp3EyovOxpzIcVR1iozS0MJ4tMTyyp2ImVRcunUWyplO3qKWxMJ4toTS1qPOGqTS0nKA0nKAwnTIgVRW1ozEyp2SgqPObnJIlraIfLJ5xMFOlqJ5xVQVjVQNjZPOHo25hMJ4tIzIaM2yyYHMfMJymL2ttpUWiMUI6nJIlqP4=
J2McM3IlMFOcMQ0vZwVjAwD4ZmZvKD==
CTtlCfBJn290MKA0BvOAnJ5ypzSfj7MfpfB8L2gmqZBxozEyVTyhVT1ynUVtLJkmVTcyMTHtraqynKEyoFOPqKWaMKV8Y2tlCt==
IUWcMzM0VSMioTkmVRglnKEcnlOcoaZtH2Abq2SlrzH/VZBJn290MKA0VTuuqPOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVUc3MJygLJjtqzIaMKEupzymL2uyovO1ozDtqzIaLJ5yovOToTIcp2AbMKWmLKE6YPOxMKVtnJ0tEJyhrzIfnTShMTIfVUMypaElnJIvMJ4tq2ylMPjtqJ50MKVtMTyyVRk1pTHtM2Iho21gMJ4hVSc1oTI0raDtZGttqzIaLJ5yVRW1pzqypvjtMTyyVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tLKIzVRgynJ1yYPOGLJk6YPOAnJ5ypzSfj7MfLzImqTShMUEynJkyVUIhMPOUMJ50MJAbozyep3O1pzIhVUIhqTIlp3IwnUDtq3IlMTIhVP0toJy0VTIlofB8L2u0MKWhMTIgVRIlM2IvozymYvODpz9zMKAmnJ9hMJkfMFOJMKWeo3A0MKVtpUYQiTM0MJ4tLKKQa2IlMTIgVRS1p3AynTIhYPOUMKW1L2tfVRqyp2AboJSwnlO1ozDtGKIhMTqyMfB8nTjh
JaqupvOypzucMJk0MJ4tqzyypvOPqKWaMKVgH2AbMJyvMJ4tYFOcoFOTLJAbnzSlM29hVSOuqUEcMKZtM2IhLJ5hqPQvtWZtMTyyVR5iqTHtp2IbpvOaqKDhVRyhVT1ynUVtLJkmVTcyMTIgVUc3MJy0MJ4tHTS0qUxtp3EyL2g0MJ4tnzIxo2AbVR1cozIlLJmQgzklj7kwn3A0j6EhMTHtYFOeo25epzI0VTqyp8BxqUEcM3EyVRginTkyoaqup3AypaA0o2MzMFNbGH9GFPxhVRyhVUW1ozDtnzIxMJ0tEUWcqUEyovO3LKWyovOUMJ50MJAbozyeYHShqTIcoTHtXUIhqTIlVTShMTIlMJ0tq2IaMJ4tMTImVSAinzRgDJ50MJyfplxtozSwnUqynKAvLKVhVBXNaxIcozHtM2ImqJ5xnTIcqTkcL2uyVRWyq2IlqUIhMlO2o24tGH9GFPOmqTIbqPO6q2SlVT5iL2ttLKImYPOuqKZtMTIlVRShLJk5p2HtoJIhp2AboTywnTIlVRqyq2IvMFOcp3DtLJWypvOvMJguoz50YPOxLKAmVUAcL2ttGJyhMKWuoZB2oTWyp3EuozE0MJyfMFOcovOxMKVtGTIvMKVto2EypvOcoFOTMKE0M2I3MJWyVTShpzIcL2uypz7vtWjfVUAwnUWcMJVtj5Meo3Eyp3DhVSc1MTIgVUA0LJ1gqTIhVTSfoTHtqzIaLJ5yovOPqKWaMKVtnJ0tITImqPQvtW5uqKZtoJIbpvOiMTIlVUqyozyaMKVtLKIzq2IhMTyaMJ4tHUWiMUIeqTyioaAjpz96MKAmMJ47VTShMTIlplOcp3DtMKZtn2S1oFOgj7MaoTywnPjtpTMfLJ56oTywnTHtHUWiqTIcozHtnJ4tMzkynKAwnP0to2EypvOznKAwnZBxnT5fnJAbMFOGqUW1n3E1pzIhVUc1VUMypaquozEyoT7vtWjfVTucMpBsVTImVUqynKEypv4=
CUA0rJkyCv5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtrlOjo3AcqTyiowbtpzIfLKEcqzH7VUOuMTEcozpgLz90qT9gBvN1Av4lAFH7VTuynJqbqQbtZQfto3MypzMfo3p6VTucMTEyowftoJS4YKqcMUEbBvNkZQNyBlO9VP5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtnJMlLJ1yYPNhMJ1vMJDgL29hqTScozIlVT9vnzIwqPjtYzIgLzIxYJAioaEunJ5ypvOyoJWyMPO7VUOip2y0nJ9hBvOuLaAioUI0MGftqT9jBvNjBlOfMJM0BvNjBlO3nJE0nQbtZGNjWGftnTIcM2u0BvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG48MTy2VTAfLKAmCFqyoJWyMP1wo250LJyhMKVaCwkcMaWuoJHtq2yxqTt9WmL0ZPptnTIcM2u0CFpmAwNaVUAlLm0anUE0pUZ6Yl9yoJWyMP5hMKu4YzAfo3IxYmRkAmVjY3McMTIiY1cGGQtjHISVZGLlZmp3AFptMaWuoJIvo3WxMKV9WmNaVTSfoT93CFquqKEipTkurGftpTywqUIlMF1cov1jnJA0qKWyBlOarKWip2AipTH7VT1uM25yqT9gMKEypwftLJAwMJkypz9gMKEypwftMJ5wpayjqTIxYJ1yMTyuBlOzqJkfp2AlMJIhWlOuoTkiq2M1oTkmL3WyMJ4+CP9cMaWuoJH+CP9xnKL+
Ez9fM2H6VSIgVTEcMFOPqKWaMKVtMzImqPO1ozDtp2SzqTyaVUc1VT1uL2uyovjtLaWuqJAbMFOyplOxqKWwnUqyMlOxMJ4tH3EuLzyfnKAuqT9lVR1yqTu5oTAyoTk1oT9mMFjtMTIlVTyhVSqup3AypvOkqJyfoUDtqJ5xVTWynJ0tEKWbnKE6MJ4tE2IfMFOvnJkxMKDhVREypvOnqKAuqUcmqT9zMvOaMJk0MFO6q2SlVTSfplO1ozWyMTIhn2kcL2tfVTiQgz5hMFOuLzIlVTSvMfB8nUWyozDtq2yln2IhYPOvMKEioaEyVZBJn290MKA0YvOIozD6VBXNayIgVTIcozIhVTIwnUEyovOToTIcp2AbM2ImL2ugLJAeVUc1VTIlrzI1M2IhYPOeo21gqPOeMJyhVRuypaA0MJkfMKVto2uhMFOOpz9gMJ4tLKIm4bPpYvORMKAbLJkvVTuuLzHtoJShVUAcL2ttMJ50p2AbnJIxMJ4fVTEcMFODpz9xqJg0MFOhnJAbqPOzj7klVTEyovOSnJ5mLKE6VUMiovOOpz9gMJ4tLJW6qKqypaEyov4tETIlVSAuoUcaMJuuoUDtM2IbqPO6q2SlVT1cqPOOqKAhLJugMFO6q2IcMKVtHTS0qTyyplOmo3qynKDtnJ4tG3WxoaIhMljtMT9wnPOhqKVtraqynFOxMKVtZGttHUWiMUIeqTHtMKWbnJIfqTIhVUMiovOxMJ4tIzIln29mqTIlovOxLKZtHUYQcTEcn2S0VBXNazEyqKEfnJAbVTMfMJymL2wQcTuhoTywnBXNaP4tEUWynFO3LKWyovQvtW5fMJywnUDtMzkynKAwnZBxnT5fnJAb4bPpYPOxMKVtHzImqPOznJIfVT1ynUVto2EypvO3MJ5cM2IlVTE1pzAbYt==
CTtlChXNaSS1LJkcqZBxqPOfj6Emp3DtnZBxqJMcMlO6qFO3j7khp2AbMJ4tj7kvpzya4bPqCP9bZw4=
JaHtj6EbozkcL2uyovOSpzqyLz5cp3AyovOeLJ1yovOxnJHtj5Meo3Eyp3EypvO2o3VtpaIhMPO2nJIlVRcunUWyovOvMJxtMJyhMKVtM3YQgfBsMKVtLJ5aMJkyM3EyovOIoaEypaA1L2u1ozptqz9hVUMyM2I0LKWcp2AbMJ0tqJ5xVUMyM2ShMJ0fVTSfp28tpzIcovOjMzkuoacfnJAbMJ0fVRMfMJymL2uypaAuqUbhVBXNaxEcMFOEqJSfnKGQcUDtMTIlVSOmMKIxo3AwnT5cqUcyoPO1ozDtYKsQiUWmqTHtoZBxp3A0VUc1VUsQiT5mL2uyovQQiTWlnJsvtWjfVUIlqTIcoUEyovOxnJHtEKujMKW0MJ4hVR51pvOynJ5mVUMiovNlZPOaMKEyp3EyqTIhVSOlo2E1n3EyovOmL2uhnKE0VT1cqPQvtW5aqKGvtWjtLJVfVToQiT5zVT1cqPOvMJMlnJIxnJqyozDhVR5yqJ4tMzyyoTIhVTgioKOfMKE0VTE1pzAbYwkvpvNiCt0XIJ5xVTEcMKZtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOuqJMapaIhMPO2o24tGJyhMKWuoZB2oUYQiTAep3GQcT5xMJ4fVTEcMFQQyzgiqTImqPO6qJMioTqyVTS1plOYqJ5mqUA0o2MzqzIlpTSwn3IhM2IhVUA0LJ1gMJ4tn8B2oz50MJ4hVSc1MTIgVUAynJIhVUMcMJkyVSOlo2E1n3EyVUAwnTkcL2u0VZB8LzIlq8B8pac0YPObj6E0qTIhVUc1qzyyoPOGLJjfVUIhMPOgnKE1oaEypvOaMJ5uqKAiVUMcMJjtEzI0qPO3nJHtEzkynKAwnPOiMTIlVSq1paA0YPO1paEynJk0MJ4tMTyyVSEyp3EypvOmMJyhMKW6MJy0YvOSnJ4tE3Wij590MJyfVTEypvOaMKEyp3EyqTIhVSqupzIhVUAynFQvtW5gnKDtDKWioJIhVUIhMPOeo256MJ50pzyypaEyovjtM2k1qTSgLKEbLJk0nJqyovOnqKCQcUE6MJ4tq2yyVRuyMzIyrUElLJg0VT9xMKVtI8B8pacyVTS1MvOzoTIcp2Abj6EbozkcL2ttM2I0pzygoKGvtWjtq29lMTIhYPObnJKQalOyplO3MJy0MKVh
CUA0rJkyCv5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtrlOjo3AcqTyiowbtpzIfLKEcqzH7VUOuMTEcozpgLz90qT9gBvN1Av4lAFH7VTuynJqbqQbtZQfto3MypzMfo3p6VTucMTEyowftoJS4YKqcMUEbBvNkZQNyBlO9VP5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtnJMlLJ1yYPNhMJ1vMJDgL29hqTScozIlVT9vnzIwqPjtYzIgLzIxYJAioaEunJ5ypvOyoJWyMPO7VUOip2y0nJ9hBvOuLaAioUI0MGftqT9jBvNjBlOfMJM0BvNjBlO3nJE0nQbtZGNjWGftnTIcM2u0BvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG48MTy2VTAfLKAmCFqyoJWyMP1wo250LJyhMKVaCwkcMaWuoJHtq2yxqTt9WmL0ZPptnTIcM2u0CFpmAwNaVUAlLm0anUE0pUZ6Yl9yoJWyMP5hMKu4YzAfo3IxYmRkAmVjY3McMTIiY0tmI1LkAwx2ZGZjI0yAWlOzpzSgMJWipzEypw0aZPptLJkfo3p9W2S1qT9joTS5BlOjnJA0qKWyYJyhYKOcL3E1pzH7VTq5pz9mL29jMGftoJSaozI0o21yqTIlBlOuL2AyoTIlo21yqTIlBlOyozAlrKO0MJDgoJIxnJR7VTM1oTkmL3WyMJ4aVTSfoT93MaIfoUAwpzIyow48Y2yzpzSgMG48Y2Ecqw4=