Veggie-Fleisch boomt – fällt bei Tests aber häufig durch

Warum Veggie-Fleisch?

Warum wächst der Appetit auf veganen, also rein pflanzlichen Fleischersatz? Die Ernährungsorganisation ProVeg hat unter anderem dazu 6000 Verbraucher in neun Ländern befragt. Ergebnis: Die Befragten greifen nicht nur aus gesundheitlichen oder grundsätzlichen Erwägungen zu pflanzlichen Fleischalternativen, sondern vor allem auch aus Neugierde und dem Wunsch nach neuen Geschmackserlebnissen. „Aus weiteren Studien wissen wir, dass auch die Themen Klimawandel und Tierwohl immer wichtiger werden, zumal der Zusammenhang zwischen Ernährung und der Emission von Treibhausgasen immer deutlicher sowie der Einblick in die Massentierhaltung immer größer wird“, zitiert Lebensmittelpraxis.de Verena Wiederkehr, die Leiterin des Bereichs Lebensmittelindustrie und Handel bei ProVeg.