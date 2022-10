Verkehrsminister zu E-Autos: „Die Welt schaut auf uns“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos vorantreiben. (Bild: dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos vorantreiben. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte der FDP-Politiker.

Für den erwarteten Hochlauf der E-Mobilität brauche es einen vorauslaufenden Aufbau von Ladestationen. Die E-Mobilität werde nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach wie das Tanken sei. Lücken müssten vor allem auf dem Land vermieden werden.

Das Kabinett beschloss einen neuen Plan dafür. Ziel ist ein flächendeckendes und nutzerfreundliches Ladenetz. Dazu sollen Hemmnisse abgebaut werden. Ziel der Bundesregierung sind eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland im Jahr 2030 - bisher sind es rund 70.000.

Wissing: Deutschland soll Leitmarkt für E-Mobilität werden

„Die Welt schaut auf uns“, sagte Wissing. Deutschland wolle wegen seiner starken Autoindustrie Leitmarkt für die E-Mobilität werden. So soll der Aufbau von Ladepunkten in Wohnvierteln oder an Tankstellen vorangetrieben werden. Der Plan sei mit der Wirtschaft sowie mit Ländern und Kommunen abgesprochen.

Für die Umsetzung sind laut Wissing vom Bund 6,3 Milliarden Euro vorgesehen. Als schwierigste Aufgabe bezeichnete der Minister die Integration ins Stromnetz.

