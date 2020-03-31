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Dienstag, 31.03.2020 - 00:00
3 min

Versicherung im Corona-Stresstest

Beitragsausfälle und höhere Schäden – die Coronakrise trifft Versicherungen direkt. Wie die R+V Versicherung reagiert, erläutert Vorstandschef Norbert Rollinger.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das Versicherungsgeschäft hat, ist noch nicht zu ermessen. Foto: dpa

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das Versicherungsgeschäft hat, ist noch nicht zu ermessen. (Foto: dpa)

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BILANZ
Die R+V Versicherung hat im Konzern im vergangenen Jahr die Beitragseinnahmen um 7,8 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Zahl der Kunden nahm um 200 000 auf 8,8 Millionen zu. Die Beiträge der Leben/Kranken-Sparte legten um 5,5 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro zu. Die Schaden/Unfall-Versicherungen wuchsen um 5,7 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro und die übernommene Rückversicherung um 21 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das HGB-Ergebnis vor Steuern sank um 1,5 Prozent auf 296 Millionen Euro.
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Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Karl Schlieker Kommentar zu Versicherungen: Gigantische Welle
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