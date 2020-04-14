Dienstag,
14.04.2020 - 00:00
2 min
Versicherungen zahlen doch
Zunächst haben sich Versicherungen geweigert – doch jetzt können Händler, Gastwirte und Hoteliers mit Betriebsschließungspolicen mit Zahlungen rechnen.
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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