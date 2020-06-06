Samstag, 06.06.2020 - 00:00
2 min
Videochat-Programme funktionieren gut – außer beim Datenschutz
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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OHNE FACETIME
Der Test der Videochat-Programme ist kostenlos unter www.test.de/videochat abrufbar. Der Apple-Dienst Facetime wurde nicht getestet, „weil er nicht systemübergreifend verfügbar ist“.