Wann fallen die Spritpreise wieder?

Stichprobe

Am Dienstag, 8. Juni, kostete um 14 Uhr ein Liter Super (E5) in Darmstadt und zehn Kilometer Umkreis maximal 1,609 Euro, Diesel 1,429. In Wiesbaden waren es 1,629 und 1,439, in Mainz 1,579/1,419 und in Gießen 1,559/1,379 (Quelle: Clever Tanken). Die Spritpreise sind meistens zwischen 5 Uhr und 8 Uhr am höchsten und zwischen 18 Uhr und 22 Uhr am niedrigsten.