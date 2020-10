Wann kommt der Impfstoff? Biontech-Chef im Live-Interview

Biontech-Chef Ugur Sahin im Live-Interview bei der VRM. (Screenshot: VRM)

MAINZ - Die ganze Welt schaut in diesen Tagen auf den Mainzer Biopharma-Entwickler Biontech. Das Unternehmen könnte weltweit zu den allerersten zählen, deren Impfstoff zum Schutz vor Corona-Infektionen zugelassen wird. Am Donnerstag, 29. Oktober, stellte sich Prof. Ugur Sahin, der Vorstandsvorsitzende von Biontech, im Live-Interview mit der VRM den Fragen von Friedrich Roeingh und Christian Matz: Kann ein Impfstoff die überbordenden Erwartungen an ihn überhaupt erfüllen? Wann ist mit dem Biontech-Impfstoff und anderen Impfstoffen zu rechnen? Wie wirksam können sie sein? Ugur Sahin, der nicht nur Vorstandsvorsitzender von Biontech ist, sondern gemeinsam mit seiner Frau Prof. Özlem Türeci auch wissenschaftlicher Treiber des Unternehmens, stellte sich im Live-Interview all diesen Fragen. Sehen Sie hier die Aufzeichnung des kompletten Interviews:

Das Interview mit Biontech-Chef Prof. Ugur Sahin





