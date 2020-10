Wann kommt der Impfstoff? Biontech-Chef Sahin im Interview

Prof. Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender des Mainzer Biopharma-Unternehmens Biontech, gibt an diesem Donnerstag Auskunft im Live-Interview. (Archivfoto: Universitätsmedizin / C. Pirch)

MAINZ - Die ganze Welt schaut in diesen Tagen auf den Mainzer Biopharma-Entwickler Biontech. Das Unternehmen könnte weltweit zu den allerersten zählen, deren Impfstoff zum Schutz vor Corona-Infektionen zugelassen wird. An diesem Donnerstag, 29. Oktober, 16 Uhr, stellt sich Prof. Ugur Sahin, der Vorstandsvorsitzende von Biontech, im Live-Interview mit der VRM den Fragen von Friedrich Roeingh und Christian Matz: Kann ein Impfstoff die überbordenden Erwartungen an ihn überhaupt erfüllen? Wann ist mit dem Biontech-Impfstoff und anderen Impfstoffen zu rechnen? Wie wirksam können sie sein?

Ugur Sahin, der nicht nur Vorstandsvorsitzender von Biontech ist, sondern gemeinsam mit seiner Frau Prof. Özlem Türeci auch wissenschaftlicher Treiber des Unternehmens, wird sich im Live-Interview all diesen Fragen stellen. Zu sehen gibt es das Gespräch live hier.

Das Interview mit Biontech-Chef Prof. Ugur Sahin im Livestream:

Hier sehen Sie die Übertragung der Interviews. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich.

