Wann kommt der Super-Impfstoff?

Forscher suchen weltweit nach Impfstoffen, die vor künftigen Coronaviren schützen. Foto: dpa

OSLO/CHAPEL HILL - In der Corona-Pandemie sind wir bislang noch recht gut davon gekommen, meint zumindest die internationale Impfstoffallianz CEPI (Oslo). Denn das erste Coronavirus Sars-CoV-1 von Anfang des Jahrtausends und das Mers-Virus im Nahen Osten seien mit einer Sterblichkeitsrate von zehn bis 35 Prozent erheblich gefährlicher gewesen als der aktuelle Erreger Sars-CoV-2. Die Entstehung eines Coronavirus, das die hohe Übertragbarkeit von Covid-19 mit der Letalität von Sars oder Mers kombiniere, "wäre zivilisationszerstörend", so die CEPI, der die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regierungen, Stiftungen und Forschungseinrichtungen angehören. Aus diesem Grund hat die Initiative einen 3,5 Milliarden Dollar schweren Aktionsplan aufgelegt. Einer von drei Pfeilern des Plans: die Entwicklung eines universellen Impfstoffes gegen jegliche Art von Coronaviren. Auch zukünftiger. Bislang gibt es nur wenige solcher Projekte.

Wie schwierig sich die Suche nach einem universellen Impfstoff gestalten kann, zeigt die Entwicklung bei Grippevakzinen. Zwar befinden sich hier erste Präparate in klinischen Tests am Menschen, aber bis dahin hat es mehr als 20 Jahre gedauert. Und so muss die Influenza-Impfung nach wie vor immer wieder aufgefrischt werden. Entsprechend pessimistisch sind manche Experten, was einen Corona-Superimpfstoff betrifft. Das Problem: "Es gibt bei Viren eine ständige Evolution", sagt Biontech-Chef Ugur Sahin. "Die Natur wird immer gegen universelle Impfstoffe arbeiten."

Für einen Super-Impfstoff suchen Wissenschaftler daher unter anderem nach Strukturen und Partien im Coronavirus, die unabhängig von den verschiedenen Varianten und Stämmen stabil bleiben. Doch selbst die besten Strukturbiologen der Welt hätten komplett unveränderliche Partien bisher nicht finden können, sagte etwa Peter Palese, einer der weltweit führenden Virologen und Experten für Universalimpfstoffe, der Wirtschaftswoche. Sein Pessimismus, einen Universalimpfstoff nicht zu finden, liege auf einer Skala von eins bis zehn bei neun. Doch die Wissenschaft gibt nicht auf - und hat erste Projekte gestartet. Nach eigenen Angaben mit vielversprechenden Ergebnissen.

Das französische Biotech-Unternehmen Osivax etwa konzentriert sich bei der Entwicklung eines universellen Coronaimpfstoffes auf einen Bereich im Inneren des Virus, der als relativ stabil gilt: das Protein Nukleokapsid. Da das Innere eines Virus für Antikörper nicht zugänglich ist, versucht man eine Immunantwort über T-Zellen zu erreichen. Das sind weiße Blutzellen, die der Immunabwehr dienen.

mRNA-Technologie als Hoffnungsträger

Auch die in Frankreich beheimatete OSE Immunotherapeutics verfolgt den T-Zellen-Ansatz - und hat dazu bereits klinische Studien gestartet. Das Vakzin "könnte mehrere Jahre lang schützen", sagt Firmenchef Alexis Peyroles. Die US-Biotechfirma ImmunityBio geht einen dualen Weg: Sie hat einen Impfstoff entwickelt, der sowohl Antikörper gegen das variable Spike-Protein erzeugt als auch am relativ stabilen Nukleokapsid-Protein ansetzt. Erste klinische Tests zeigten Medienberichten zufolge eine gute Immunantwort - sowohl gegen das Spike- als auch gegen das Nukleokapsid-Protein.

An dem Hauptproblem der bisherigen Entwicklungen setzt ein Projekt von Wissenschaftlern der Universität von North Carolina um David Martinez an. Und zwar mit der mRNA-Technologie, mit der auch die Corona-Impfstoffe von Biontech oder Moderna arbeiten. Das Konzept: Mit mRNA ließen sich verschiedene Antigene, die jeweils gegen ein bestimmtes Virus wirken, miteinander kombinieren - wodurch sich, so die Wissenschaftler, potenzielle universelle Impfstoffe gegen Varianten und andere Erregerstämme relativ leicht und flexibel herstellen ließen. Martinez und Kollegen haben das zunächst an Mäusen getestet. Für ihren Plan bauten die Wissenschaftler eine Kombination von Spike-Proteinen verschiedener Coronaviren, im Fachjargon Chimäre genannt. Das Spike-Protein ist im Elektronenmikroskop als der Stachel zu erkennen, mit dem das Virus in eine Zelle eindringt.

Ergebnis der Studie: Mäuse, die mit Chimären behandelt wurden, produzierten funktionierende Antikörper gegen alle für die Studie genutzten Viren, während jene Gruppe, die einen der üblichen Corona-Impfstoffe erhalten hatte, nur gegen Sars-CoV-2 geschützt war. Die Resultate seien "vielversprechend, weil sie darauf hindeuten, dass wir Corona-Impfstoffe entwerfen können, um proaktiv gegen Viren zu schützen" und so vielleicht eine verheerende Ausbreitung eines nächsten Coronavirus zu verhindern.

Fazit: "Die nächsten zugelassenen Covid-19-Impfstoffe werden sicherlich noch nicht universell sein", sagte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, im Februar unter Verweis auf die 20 Jahre, die man schon nach einem Super-Grippeimpfstoff sucht. Aber er hoffe, "dass wir bei den Coronaviren etwas schneller sind".