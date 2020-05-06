Mittwoch,
06.05.2020 - 00:00
2 min
Wann wird Granini-Saft wieder im Café serviert?
Im Handel greifen derzeit Verbraucher verstärkt zu Eckes-Granini-Produkten. Dafür leidet der Außer-Haus-Konsum extrem unter der Corona-Krise. Der Chef des schuldenfreien Unternehmens bleibt optimistisch.
Von
Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
Am Standort Bröl hat Eckes-Granini in eine neue Anlage für Glas-Mehrweg-Flaschen investiert.
(Foto: Eckes-Granini)
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