Warum Brezel Ditsch bald mexikanisch wird

MAINZ - Auf den ersten Blick scheint die Meldung für Mainz unbedeutend: Das mexikanische Unternehmen Fomento Económico Mexicano („Femsa“), mit Sitz in Monterrey (Mexiko), und die Valora Holding aus der Schweiz haben am Dienstag vereinbart, dass Femsa ein Kaufangebot für Valora vorlegt. Im Klartext: Femsa will Valora übernehmen. Doch das Interessante für Mainz dabei: Die Brezelbäckerei Ditsch gehört zum Valora-Konzern, ebenso wie unter anderem die „Backwerk“-Kette. Also wird Ditsch bald einem mexikanischen Einzelhandelsriesen gehören.

Femsa ist mit 320.000 Mitarbeitern eines der größten Unternehmen Lateinamerikas, es bietet nun 260 Franken je Valora-Aktie, ein Gesamtwert von etwa 1,1 Milliarden Franken. Femsa wolle nun mit Valora in Europa Fuß fassen und weiter expandieren.

Ditsch wurde 1919 gegründet

Der Verwaltungsrat und der größte Aktionär von Valora, Ernst Peter Ditsch, sprachen sich laut Handelsblatt für die Transaktion aus. Damit werde Peter Ditsch, Enkel des Gründers, auch seine Anteile verkaufen - er hält rund 17 Prozent an Valora. Der Vollzug des Deals werde für Ende September oder Anfang Oktober 2022 erwartet. Valora soll weiter unter eigenem Namen operieren und Teil des Europageschäfts von Femsa werden.

Valora ist neben der Schweiz und Deutschland auch in Österreich, den Niederlanden und Luxemburg tätig. Die 2700 Verkaufsstellen stehen vor allem an Standorten wie Bahnhöfen, Einkaufszentren oder Tankstellen. Valora erwirtschaftete 2021 mit rund 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,23 Milliarden Franken. Femsa ist mit einem Umsatz von 23 Milliarden Dollar zehn Mal größer.

Die Ditsch-Brezel gibt es seit über 100 Jahren. 1919 wurde sie in Mainz von Wilhelm Ditsch in der Mainzer Löhrstraße 17 in seiner "Bäckerei für Brezel und Laugengebäck" erfunden. Aus der einstigen Backstube ist inzwischen ein international agierendes Unternehmen geworden – auch, weil es 2012 aus der Hand der Mainzer Familie Ditsch an den Schweizer Konzern Valora gegangen ist.