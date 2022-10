Warum der Mode-Konzern Shein aus China problematisch ist

Was ist Shein?

Über Shein ist erstaunlich wenig bekannt. Selbst Kundinnen und Kunden sind sich oft nicht sicher, wie man die Marke ausspricht. Richtig ist: "She (wie das englische Wort für "sie") In".



Wie sein Mutterkonzern Shenzhen Globalegrow E-Commerce ist Shein ein chinesisches Unternehmen. Allerdings vertreibt der Online-Shop seine Kleidung auf der ganzen Welt. Die Sendungen kommen aus Asien - deshalb dauern die Lieferzeiten in der Regel länger als bei der europäischen Konkurrenz. Dennoch ist Sheins Methode erfolgreich: Im Google PlayStore wurde die App über 100 Millionen Mal heruntergeladen.



Jahrelang war nicht einmal der Name des Gründers Chris Xu bekannt. Mehr Informationen könnten ans Licht kommen, wenn Shein an die Börse geht. Chinesischen Medienberichten zufolge plant das Unternehmen, eine Aktiengesellschaft zu werden.



Der Unternehmenswert wird aktuell auf stolze 100 Milliarden Dollar geschätzt, das ist mehr als Zara und H&M zusammen.