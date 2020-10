Warum Kaufland „den Wendler“ aus der Werbung rauswirft

REAKTIONEN

Dieter Bohlen stichelt

Auch DSDS-Chef-Juror Dieter Bohlen äußerte sich via Instagram zu Michael Wendler und seinen Verschwörungstheorien: Alle seien schuld, nur ausnahmsweise er nicht..., sagte er. „Ihr wolltet doch sowieso, dass der abhaut“, so Bohlen in Richtung Wendler-Fans. Deswegen könnten sich alle an diesem „Abend der Freude und der Besinnung“ freuen.



RTL sagt Übertragung von Wendler-Hochzeit ab

Nach dem Eklat um Corona-Äußerungen von Schlagersänger Michael Wendler (48) sagt RTL die ursprünglich geplante Übertragung seiner kirchlichen Hochzeit endgültig ab. «Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL», erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf am Freitag. Wendler habe eigenständig und ohne Rücksprache den gemeinsamen Vertrag gekündigt und verunglimpfe RTL, führte er weiter aus. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen.“ (hei/dpa)