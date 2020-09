Was habe ich denn nun insgesamt verdient?

3994 EURO

Brutto verdienten Vollzeitkräfte 2019 monatlich im Schnitt 3994 Euro. Zwei Drittel der Beschäftigten aber lagen darunter. Nicht berücksichtigt sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Nach Angaben des Jobportals Stepstone zahlten die Energieversorger mit 5137 Euro am meisten, das Gastgewerbe mit 2451 Euro am wenigsten. Fluglotsen lagen bei Nicht-Akademikern vorn mit 6400 bis 8900 Euro im Monat, so die Arbeitsagentur.