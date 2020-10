Was kosten nachhaltig produzierte Eier?

HÜHNER-HALTUNG

In der Eier-Produktion gibt es verschiedene Haltungsformen:



Bei der Bodenhaltung dürfen neun Hennen pro Quadratmeter in Ställen leben, in denen bis zu 6000 Tiere stehen dürfen. Sind Sitzstangen und Legenester in mehreren Etagen angebracht, dürfen es sogar bis zu 18000 Tiere im Stall sein.



In der Freilandhaltung steht Hühnern ein Auslauf von mindestens vier Quadratmetern zur Verfügung. Die Bedingungen im Stall, die mit maximal 6000 Tieren belegt werden dürfen, entsprechen weitgehend denen der Bodenhaltung.



Bei der Biohaltung dürfen maximal sechs Hennen je Quadratmeter leben, die Auslauffläche muss größer als vier Quadratmeter sein. Erlaubt sind maximal 3000 Hennen pro Stall.