Was machen Ketchup und Linsen im Joghurtglas?

NOCH KEINE ÖKOBILANZ

Laut Umweltbundesamt liegen bislang nur Ökobilanzen zu Getränken in Mehrwegverpackungen vor. Andere Lebensmittel würden bislang selten in Mehrweg angeboten, belastbare Daten fehlten deshalb. „Aber besonders Lebensmittel, die in Deutschland abgefüllt werden und kurze Transportwege haben, eignen sich für Mehrwegverpackungen. Auch im Hinblick auf die vergleichsweise schlechte Ökobilanz von Einweg-Glasverpackungen, ist Mehrweg im Vorteil“, sagt eine Sprecherin des Umweltbundesamts. Die Verwendung von Mehrweggläsern, die bereits flächendeckend für Joghurt etabliert sind, sei unter anderem deshalb positiv, da bereits eine vergleichsweise gute Rücknahmestruktur besteht.