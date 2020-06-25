Donnerstag, 25.06.2020 - 18:24
2 min
Weg für Lufthansa-Rettung ist frei
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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Rettungspaket
Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zeichnet im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien und baut damit eine direkte Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Lufthansa auf. Das Rettungspaket enthält zudem stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie einen Kredit in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro.
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