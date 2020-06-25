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Donnerstag, 25.06.2020 - 18:24
2 min

Weg für Lufthansa-Rettung ist frei

Die Lufthansa-Aktionäre bombardieren den Vorstand mit kritischen Fragen zum Hilfspaket. Trotzdem stimmen sie mit erforderlicher Zweidrittelmehrheit dem Staatseinstieg zu.

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Lufthansa-Beschäftigte demonstrieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Foto: dpa

Lufthansa-Beschäftigte demonstrieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. (Foto: dpa)

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Rettungspaket
Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zeichnet im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien und baut damit eine direkte Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Lufthansa auf. Das Rettungspaket enthält zudem stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie einen Kredit in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro.
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