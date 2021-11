Wegen 3G-Regel: Bäcker reduzieren Angebot und Öffnungszeiten

Das Problem der Ein-Personen-Filialen

Auch in Ein-Personen-Filialen müssen Mitarbeiter die 3G-Regel konsequent befolgen. „Ein allein und in Abwesenheit des Arbeitgebers oder einer beauftragten Person (zum Beispiel der Verkaufsleiterin oder der Filialleitung) durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend“, heißt es dazu auf der Website des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Und das sei in Ein-Personen-Filialen extrem schwer zu händeln, heißt es in der Branche. Verstöße gegen die neuen Vorschriften können sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer empfindliche Bußgelder zur Folge haben. Laut Zentralverband bis zu einer Höhe von 25 000 Euro. „Bund und Länder haben betont, dass es verstärkte Kontrollen geben wird, Bußgelder verhängt werden und dabei der Bußgeldrahmen ausgeschöpft werden soll“, so der Verband weiter.